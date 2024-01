Ausstellung wird auf Baustellenzäunen gezeigt

In Zusammenarbeit mit dem Architekturforum Allgäu zeigt die Heimatpflege Leutkirch die Wanderausstellung zum „baupreis allgäu23“. Die Heimatpflege verfolgt mit der Ausstellung auf den Baustellenzäunen an der Unteren Grabenstraße das Ziel, die Qualität der gebauten Umwelt zu einem öffentlichen Thema zu machen.

In der Ausstellung werden ausgezeichnete Neubauten, Erweiterungen oder Sanierungen dokumentiert und vorgestellt, teilt Michael Waizenegger von der Heimatpflege mit. Die fünfte Auflage des Baupreises Allgäu wird in Kempten, Marktoberdorf, Oberstdorf, Kaufbeuren oder Füssen zu sehen sein. Nun ist die Wanderausstellung bis 18. Februar auch im württembergischen Allgäu zu Gast - an der Unteren Grabenstraße 27 in Leutkirch.