Wie wollen junge Menschen in Deutschland zusammenleben? Das ist eine der zentralen Fragen der interaktiven Ausstellung „Youniworth“, die derzeit in der Leutkircher Geschwister-Scholl-Schule zu sehen ist. An sieben Stationen können sich Besucher über Themen rund um Jugend und Migration informieren und austauschen. Die Wanderausstellung der Jugendmigrationsdienste gastiert in Leutkirch bis zum 7. März. Damit verbunden ist ein Rahmenprogramm.

Die multimedialen Stationen sind vor allem in drei Bereiche gegliedert. Unter dem Titel „Migration verstehen“ haben Besucher der Ausstellung die Möglichkeit, sich in die Situation eines „Menschen mit Migrationshintergrund“ hineinzuversetzen. Dafür steht neben einem Erklärfilm zum Beispiel ein digitales Spiel zur Verfügung, bei dem ein Koffer für eine Flucht virtuell gefüllt werden kann.

Station zu Behördengängen

Der zweite Bereich nennt sich „Menschen begegnen“. Hier gibt es etwa Videointerviews mit Jugendlichen. Welche Frage beantwortet werden soll, entscheiden die Besucher per Knopfdruck. Hinzu kommt die Hör-, Seh- und Entdeckerstation „Leben organisieren“, die spielerisch zum Beispiel die verschiedenen Behördengänge zeigt, die ein Geflüchteter nach seiner Ankunft zu bewältigen hat. Unter dem Motto „Zusammenleben gestalten“ stehen dann unter anderem ein Selbsttest zum Thema Vorurteile sowie Wunschkarten für ein gemeinsames Miteinander zur Verfügung.

„Youniworth“ soll nach Angaben der Leutkircher Integrationsbeauftragten Maria Söllner in den kommenden Tagen von mehr als 300 Leutkircher Schülern besucht werden. Durch die Ausstellung führen insgesamt rund 15 Jugendliche der Geschwister-Scholl-Schule, die sich zu sogenannten Peer Guides haben ausbilden lassen.

Vortrag regt zum Nachdenken an

Maria Söllner und Martin Bräuning vom CJD Jugendmigrationsdienst Biberach begrüßten bei der Eröffnung der Ausstellung am Montagabend in der Aula der Schule etwa 80 Gäste. Neben Grußworten, Gesprächen sowie der Besichtigung von „Youniworth“ stand dabei ein Impulsvortrag von Judith Jünger, Referentin für Jugendmigrationsarbeit, unter dem Titel „Ein Land mit Migrationshintergrund - Gedanken aus dem Koffer“ auf dem Programm.

Sie berichtete auf besondere Art und Weise von den Gefühlen, Erwartungen und Erlebnissen junger Menschen mit Flüchtlingserfahrung. Für ihre Ausführungen nutzte Jünger allerhand sorgsam ausgewählter Utensilien, die sie vor allem in Koffern mitbrachte. So standen etwa zerplatzte Seifenblasen für viele Träume, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Ein hartes Stück Brot sollte symbolisieren, wie schwer es ist, deutsch zu lernen.

Die Leutkircher Integrationsbeauftragte Maria Söllner. (Foto: Simon Nill )

Die Referentin thematisierte anhand weitere Gegenstände aus zwei Koffern aber auch kritisch den Umgang in Deutschland mit dem Thema Migration, der sich seit 2015 verändert habe. „Rechte und extreme Positionen sind gesellschaftsfähig geworden“, ist sich Jünger sicher. Nicht wenige Besucher regte sie mit ihrem kreativen Vortrag zum Nachdenken an.

Politischer Appell

Heinz Brünz, Schulleiter der Geschwister-Scholl-Schule, betonte in seinem Grußwort, wie wichtig es sei, dass Kindern und Jugendlichen Werte wie Toleranz, Respekt und Vielfalt vermittelt werden. „Youniworth“ passe auch deshalb zur Leutkircher Schule, weil dort Menschen aus 51 Nationen ein- und ausgingen. Brünz nutzte die Rede aber auch für einen politischen Appell. So forderte er die Entscheidungsträger im Landkreis dazu auf, weiterhin Gelder für eine Integrationskraft an Schulen zur Verfügung zu stellen.

Welche wichtige Funktion die Jugendmigrationsdienste haben, wurde bei der Ausstellungseröffnung an vielen Stellen betont. So auch von Elke Bott Eichenhofer, Bundestutorin CJD Jugendmigrationsdienste. Sie bezeichnete „Youniworth“ unter anderem als Chance, um „viele interessante Begegnungen“ zu schaffen und „Brücken zu bauen“. Ein kurzes Grußwort hielt auch Luis Kistler als Sprecher des Jugendgemeinderats. Für die musikalische Umrahmung sorgte Leni Marka.

Das Rahmenprogramm

Die Wanderausstellung, die noch bis zum 7. März in der Leutkircher Schule zu sehen ist, wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet. So findet am Samstag, 2. März, 10 Uhr, eine öffentliche Führung für Personen ab 14 Jahren statt (Anmeldung dafür gerne per Mail an [email protected]). Am Mittwoch, 6. März, 9 Uhr, gibt es ein internationales Familienfrühstück sowie ebenfalls eine Führung durch die Ausstellung (Anmeldung per Mail an [email protected])

Am Donnerstag, 7. März, 10 bis 12 Uhr, gibt es die Möglichkeit, sich an der „Digitalen Menschenkette“ unter dem Motto „Leutkirch & Oberschwaben sind bunt“ zu beteiligen. Vor dem Drogeriemarkt an den Bahnhofsarkaden können sich Menschen für mehr Respekt und Menschlichkeit fotografieren lassen. Einen Tag später, am Freitag, 8. März, gibt es zum weltweiten Aktionstag gegen Gewalt an Frauen dann auch mehrere Aktionen in Leutkirch. Die Ausstellung in der Geschwister-Scholl-Schule sowie auch das Rahmenprogramm werden durch „Demokratie leben“ gefördert.