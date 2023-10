Ausstellung „Glücksinsel“ heitert Gemüt und Seele auf

Kaum zu glauben, dass es sich bei derart kontrastreichen Bildern zusammen genommen um eine „Glücksinsel“ handelt. So betitelt das Künstlerpaar Sabine und Oliver Christmann seine neue Ausstellung, die es am Sonntag in der Galerie im Kornhaus in Leutkirch eröffnet hat.

Lange durften sie auf diesen Tag warten, war die Schau doch bereits für das Frühjahr 2020 fest eingeplant ‐ und musste dann wegen der Corona-Pandemie abgesagt und verschoben werden. Nun präsentieren sie sich mit knapp 40 Werken. Allerdings nicht mehr die einst zugesagten, sondern neue inspirierende Inseln des Glücks.

Filigrane und transparente Geschöpfe

Zu Pretiosen klassischer Musik mit Flötistin Maria Hartmann und Harfenistin Ulrike Neubacher richtete Bürgermeisterin Christina Schnitzler ihr Grußwort an die Vernissage-Gäste mit einem kurzen Rückblick auf die ursprüngliche Ausstellungskonzeption. „Die Realität der Malerei“ hätte ihr Titel lauten sollen. Etwas nüchtern töne er verglichen mit dem aktuellen einer „Glücksinsel“. Aber auch nicht weniger zutreffend, schließlich sei die Realität ja nicht verloren beim Blick auf die von Sabine Christmann dargestellten Tüten, Tassen, Becher, Dosen oder Flaschen.

Diese sind als äußerst filigrane und transparente Geschöpfe horizontal zu einem Stillleben angeordnet. Akkurat platziert auf einer Glasplatte spiegeln sich ihre Körper auf der unteren Bildhälfte. Das verleiht dem Arrangement eine „Hochglanzpoesie“, wie Laudatorin Barbara Renftle von der Stiftung „S BC ‐ pro arte“ sich ausdrückte, die sich deutlich vom Alltag abhebe, sich im Umkehrschluss aber eben gerade dieser Gebrauchsgegenstände bediene.

Acryl statt Öl

So wie Sabine Christmann ihre Werke in Öl auf Leinwand male, so entstehen diejenigen ihres Ehemannes in Acryl auf Leinwand. Sie wirken gegenüber dem Filigranen geradezu pastos und vielschichtig aufgetragen. Über die letzte oberste Schichte fährt er mit einer Aluminiumschiene, wodurch auch die letzte Anmutung von Gegenständlichkeit verwischt wird. Oliver Christmanns Bilder ließen sich in die Rubrik Farbfeldmalerei einordnen. So sind sie als Diptychon angelegt ‐ auf einer Hälfte monochrom, auf der anderen erwachsen blüten- oder inselartige Motive in leuchtenden Komplementärkontrasten.

Renftle sprach dabei von einer unbeschwerten Vitalität, einem Blütenmeer, das eine lyrische Spannung aufbaut. Kennengelernt hat sich das im baden-württembergischen Bartenstein lebende Paar ‐ beide sind Jahrgang 1960, sie aus Offenbach am Main, er aus Heilbronn ‐ während des Studiums an der Freien Kunstschule Stuttgart. Sabine Christmann ging anschließend an die Kunstakademie Karlsruhe zu Peter Dreher, dann zu Rudolf Haegele nach Stuttgart.

Humorvolle Heiterkeit

Ihren „blitzblanksauberen“ Wegwerfartikeln ist die Lust am Sinnlichen und Romantischen deutlich anzumerken. Zudem warten sie mit einer gehörigen Portion an humorvoller Heiterkeit auf, sobald sich Betrachtende in die Details vertiefen. In Zitate eines Pablo Picasso, die Papiertüten zieren wie „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, so selten schöne Wörter wie „Zeugenkussprogramm“ oder „Rot macht high“ vor einem ornamental gemusterten Blumenfond. Hier begegnen sich die Stilmittel beider wieder, was den Insel-Charakter angeht.

Dass sie auch nicht vor dem Einsatz eines Wischmops zurückschrecken, davon zeugen zwei kleine Querformate. In „Großer blauer Freund“ gerät der noppenförmige Feudel zur soften, gut gepolstert erscheinenden Abstellfläche für Becher und Tasse. Oliver Christmann wiederum hat den Putzlappen genommen und mittels Stempeln eine neue Optik geschaffen. Auch das ist eine Art, gestalterische Impulse zu setzen und kuschelige Glücksinseln zu installieren statt sich mit dem Putzen herumzuquälen, gab sich Renftle durchaus humorvoll.

Von Frische und Erquickung war die Rede, von einer Welt des Zaubers und der Magie mit durchaus therapeutischer Wirkung. Dass das Künstlerpaar die Wandabwicklung ihrer Bilder nicht dem Zufall überlassen hat, das bewies Otto Schöllhorn als Vertreter des Galeriekreises mit einem von Christmanns im Vorfeld angefertigtem Modell der beiden Galerieetagen. Man hatte es nur noch eins zu eins umsetzen, aber ein wenig eigene Kreativität beim Hängen der Bilder sei dann doch eingeflossen.

Ausstellung „Glücksinsel“