Ausstellung der Entwürfe zur Neugestaltung im Leutkircher Stadtkern

Nachdem die Planer-Teams ihre Ideen und Visionen für die Neugestaltung der Straßen Plätze & Ufer im Stadtkern von Leutkirch in den letzten Wochen intensiv erarbeitet haben, findet am kommenden Dienstag, 26. September, die Sitzung des Preisgerichts statt. In der ganztägigen Sitzung werden laut städtischer Pressemitteilung alle eingereichten Entwürfe von den Mitgliedern des Preisgerichts ausführlich kennengelernt, die Vorzüge und Nachteile je Entwurf diskutiert, um am Ende des Tages die am vielversprechendsten Arbeiten mit Preisen und Anerkennungen auszeichnen zu können. Die Entwürfe können dann ab Mittwoch, 27. September, in der Festhalle Leutkirch (Herlazhofer Straße 9) besichtigt werden. Ausstellungseröffnung ist um 14.30 Uhr. Die Ausstellung aller Wettbewerbsarbeiten kann dann an folgenden Tagen und Uhrzeiten in der Festhalle besucht werden: Mittwoch, 27. September, 14.30 bis 18 Uhr; Donnerstag, 28. September, 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Danach werden die Wettbewerbsarbeiten der Preisträgerinnen und Preisträger online auf die Internetseite der Stadt Leutkirch (www.leutkirch.de) zu sehen sein