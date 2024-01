Vor etwa zwei Jahren hatte Lukas Schwägele mit der Landwirtschaft noch nicht viel am Hut, inzwischen hat er auf seinem Instagram-Kanal mit Filmen und Fotos aus diesem Bereich fast 10.000 Follower. Der 17-Jährige aus Tautenhofen möchte andere Jugendliche für die Landwirtschaft begeistern.

Im Gespräch mit der Redaktion erzählt er unter anderem, wie lange er für einen fertigen Video-Beitrag braucht, wie er die Bauernproteste erlebt hat und warum auch forstwirtschaftliche Maschinen auf seinem Account eine Rolle spielen.

Eines der Bilder von Lukas Schwägele. (Foto: Lukas Schwägele )

Große Maschinen in der Landwirtschaft

Fasziniert ist er vor allem von den großen Maschinen in der Landwirtschaft sowie der immer wieder neuen Technik dahinter, sagt Lukas. Zuletzt war er auch bei den Bauernprotesten immer wieder mit dabei, hat diese mit seiner Kamera begleitet. „Die Stimmung dort war immer sehr gut, alles ist friedlich abgelaufen“, erzählt er.

Im Laufe der Proteste, die zuletzt auf seinem Kanal einen breiten Platz eingenommen haben, hat er nochmals merklich mehr Follower bekommen. Aktuell hat er auf seinem Kanal, den er über die zwei Jahre sukzessive aufgebaut hat, 9.915 Follower. Viral gehen, also sich schnell verbreiten, würden vor allem Videos mit viel Action und passendem Sound, sagt Lukas.

Möglichst spektakuläre Aufnahmen

Für möglichst spektakuläre Aufnahmen sei es von den Protesten oder auch von der Ernte, gehört daher zum Beispiel auch eine Drohne zu seiner Ausrüstung. „Eben alles, was man zum Filmen braucht“, habe er dabei, erzählt Lukas. Generell seien ihm Filme lieber als Fotos, „da kann man viel mehr zeigen.“ Wie viel Zeit er in ein Video steckt, sei ganz unterschiedlich, zwischen einer bis zu fünf Stunden - je nachdem wie aufwendig etwa der Schnitt und die Farbanpassung sind.

Darauf angesprochen, dass auch der Account von Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle auf Instagram zu seinen Followern gehört, lächelt er kurz stolz auf: „Ja, er findet das wohl auch ganz spannend.“ Ansonsten würden ihm unter anderem auch bekannte Leute aus dem Agrar-Bereich folgen, die selbst wiederum eine große Reichweite habe.

Auch auf TikTok und Youtube

Neben Instagram ist er auch auf TikTok und Youtube vertreten, habe etwa auf TikTok rund 3000 Follower. Sein Hauptaugenmerk liege aber ganz klar auf Instagram, wo er viel Zeit in den Aufbau der Seite investiert hat. Hier habe er auch schon die erste Werbekooperation mit einem Hersteller, dessen neue Produkte und deren Funktionsweise er vorstellt.

Als er vor zwei Jahren angefangen hat, hatte er selbst noch keinen direkten Bezug zur Landwirtschaft, erzählt Lukas. Aber ihn hätten die Videos zu landwirtschaftlichen Maschinen auf Instagram gut gefallen. Weswegen er mit 15 Jahren einfach mit der Handy-Kamera losging und selbst die Maschinen beim Einsatz gefilmt hat.

Immer mehr Kontakt bekommen

Über die Zeit habe er dann immer mehr Kontakt bekommen, etwa zu Lohnunternehmen. „Ich bin da so hineingerutscht“, sagt Lukas. Mit 16 Jahren habe er dann gleich den Traktorführerschein gemacht, um auch selbst fahren zu können.

Beruflich bewegt er sich gar nicht so weit weg von der Landwirtschaft, macht derzeit eine Ausbildung zum Forstwirt. Dazu ist er gekommen, da er während der Corona-Zeit immer wieder der Familie bei der Arbeit im Wald geholfen hat. Deswegen spielen immer wieder auch Videos und Fotos aus dem Forstbereich eine Rolle auf seinen Social-Media-Kanälen. Zumal auch hier die Maschinen durchaus größer ausfallen können. An der Forstwirtschaft gefalle ihm die körperliche Arbeit in der Natur.

Jugendliche für die Landwirtschaft begeistern

Danach gefragt, welches Ziel er mit seinen Aktivitäten auf Social Media verfolge, erklärt Lukas, dass er andere Jugendliche für die Landwirtschaft begeistern möchte, beziehungsweise dass er generell Aufmerksamkeit für diese schaffen wolle.

Apropos Jugendliche und Landwirtschaft: Zum Fototermin begleitet ihn die 16-jährige Mia Bay vom Lohnunternehmen Dentler, die er über die Schule kennt. Sie fährt den zweiten Traktor für das Hintergrundmotiv.

Immer mehr Mädchen in der Landwirtschaft

Mia macht derzeit eine Ausbildung zur Landwirtin und erzählt, dass immer mehr junge Leute dafür brennen würden, darunter auch immer mehr Mädchen. Ihre Erklärung dafür: Durch Corona sei das Thema der Versorgungssicherheit präsenter geworden. „Wir Landwirte stehen am Anfang der Lebensmittelkette, sind viel an der frischen Luft, haben Kontakt zu Menschen und Tieren - und am Abend weiß man, was man getan hat“, betont die 16-Jährige.