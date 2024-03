In der zweiten Aprilwoche ist die Ausländerbehörde der Stadt Leutkirch geschlossen. In dieser Woche werden die Mitarbeiter Anträge und Anfragen bearbeiten, die in letzter Zeit sehr zahlreich eingegangen sind, wie die Verwaltung berichtet.

Ende August 2023 war die Behörde aus demselben Grund schon einmal für zwei Wochen geschlossen. Das zeigt: Die Behörde ist nach wie vor unter Druck.

Leutkirch mit Problem nicht alleine

Damit ist das Leutkircher Amt aber nicht alleine. Die Situation ist bereits seit längerer Zeit in vielen deutschen Ausländerbehörden angespannt. Die Kommunen selbst haben allerdings maximal bedingt Möglichkeiten, hier gegenzusteuern.

In seiner Haushaltsrede schlug Bernd Schosser, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen, daher kürzlich vor zu prüfen, ob die Verwaltung hier einen externen Dienstleister mit ins Boot nehmen könnte.

Aber ist das rechtlich überhaupt möglich? Schließlich geht es hier oft direkt um die Zukunft einzelner Menschen. Ja, das geht, aber nur in sehr engen Grenzen, wie das Regierungspräsidium Tübingen (RP) sowie die Stadtverwaltung erklären.

Behörde erfüllt hoheitliche Aufgaben

„Die Ausländerbehörde erfüllt ausschließlich hoheitliche Aufgaben, zu deren Erledigung Private nach den allgemeinen Voraussetzungen und Grenzen der Verwaltungshilfe hinzugezogen werden können“, so eine Sprecherin des RPs.

Das Problem dabei: „Da ein Verwaltungshelfer unselbständig und weisungsgebunden ist und selbst keine hoheitlichen Entscheidungen treffen darf, dürften seine Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Ausländerbehörde sehr begrenzt sein.“ Grundsätzlich müsste man im Einzelfall schauen, was hier möglich sein könnte.

Stadt nutzt externen Dienstleister

Auch Thomas Stupka, Sprecher der Stadtverwaltung, betont, dass die Ausländerbehörde mit hoheitlichen Aufgaben betraut ist, „die üblicherweise nur von staatlichen Stellen ausgeführt werden dürfen“.

Aber dort, wo ein externer Dienstleister im Rahmen der sogenannten Verwaltungshilfe einbezogen werden kann, mache das die Stadt seit vergangenem Dezember bereits. „Die externe Kraft übernimmt unter anderem unterstützende Aufgaben des Service Desk, welcher als Erstanlaufstelle für die Ausländerbehörde fungiert“, so Stupka.

Dies habe bereits zu einer spürbar positiven Entwicklung geführt. „Zusätzlich wurde eine weitere Sachbearbeiterstelle geschaffen. Für alle offenen Positionen konnten inzwischen Mitarbeiter gefunden werden“, erklärt Stupka. Diese neuen Mitarbeiter müssen allerdings erst eingearbeitet werden.

Zuversichtlicher Blick nach vorne

Beim Blick nach vorne ist er zuversichtlich: „Wir gehen davon aus, dass sich die aktuelle Situation daher mittelfristig verbessern wird und die sehr große Anzahl von Anträgen, die bei der Behörde eingehen, zuverlässig bearbeitet werden können.“

Die Zusammenarbeit im Team ist sehr gut. Thomas Stupka

Ein weiterer Vorschlag, den Schosser in seiner Haushaltsrede nannte, war die Unterstützung der Mitarbeiter durch Maßnahmen wie etwa Coachings. Um so die Arbeitsplatzsituation nachhaltig zu verbessern. Dazu erklärt Stupka: „Die Zusammenarbeit im Team ist sehr gut. Das wird auch daran deutlich, dass die externe Kraft in Kürze zur Stadtverwaltung wechseln wird.“

Maßnahmen, wie etwa ein Coaching oder eine Supervision, seien zwar in Betracht gezogen worden. Aktuell bestehe beim Team der Ausländerbehörde aber kein Wunsch danach. Sollte sich das ändern, werde man hier aber tätig werden. „Um im Bedarfsfall in der Lage zu sein, kurzfristig diesem Wunsch nachkommen zu können, wurde vorsorglich bereits ein Angebot zur Supervision eingeholt“, so Stupka.