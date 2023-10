Leutkirch

Auseinandersetzung mit zwei Verletzten

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Nach einer Streitigkeit in der Kornhausstraße am Sonntag gegen Mitternacht wurden zwei Männer im Alter von 21 und 34 Jahren verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht: 02.10.2023, 14:36 Von: sz