Vom Dunkel ins Licht gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der ökumenischen Auferstehungsfeier in der Galluskapelle am Morgen des Ostersonntags, 31. März. Die Feier beginnt um 5.30 Uhr und wird geleitet von Pfarrerin Ulrike Rose. Treffpunkt ist der Parkplatz am Fuße des Winterbergs in Tautenhofen.

Der gemeinsame Weg hinauf zur Rundkapelle auf dem Winterberg wird unterbrochen von Schriftlesungen, Gebeten und Meditation. Auf dem Winterberg empfängt die Andächtigen ein Osterfeuer. Nach dem Sonnenaufgang ist dann eine Auferstehungsandacht in der Kapelle. Im Anschluss dürfen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Förderverein Galluskapelle eingeladen fühlen zu einem einfachen Osterfrühstück im Untergeschoss der Kapelle („Café Columban“).