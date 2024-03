Auf der Suche nach Handballtalenten

Am Samstag (13 Uhr) findet in der Seelhaushalle die VR-Talentiade-Sichtung des Jahrgangs 2013 statt. Die TSG Leutkirch und die Volksbank Allgäu-Oberschwaben organisieren einen E-Jugend-Spieltag, bei dem begabte Handballerinnen und Handballer entdeckt werden sollen. Die Volksbanken Raiffeisenbanken in Württemberg haben das Konzept im Jahre 2001 zusammen mit den Fachverbänden der Sportarten Fußball, Handball, Leichtathletik, Ski, Tennis und Turnen aufgestellt. Im Jahr 2009 stieß dann noch Golf hinzu. Seit 2010 finden die VR-Talentiade-Veranstaltungen in ganz Baden Württemberg statt.

Die zwölf besten Sportler kommen ins VR-Talentiade-Team

In jeder E-Jugend-Staffel der acht HVW-Bezirke ist ein Spieltag auch immer eine VR-Talentiade-Veranstaltung. Alle Teilnehmer erhalten bei der Siegerehrung Geschenke und Urkunden überreicht und haben die Chance, sich für die zweite Runde (Bezirksentscheid) zu qualifizieren. Nach dieser findet dann am 3. Oktober der sogenannte Verbandsentscheid statt. Daran dürfen aus den acht Handballbezirken jeweils zehn Kinder teilnehmen. Die zwölf besten Sportler des jeweiligen Verbandes werden in das VR-Talentiade-Team berufen. Weitere Informationen unter: www.vr-talentiade.de.