Appell für Respekt, Offenheit und Toleranz

„Die Ausstellung will uns zum Nachdenken anregen: Was wissen wir über Sinti und Roma? Welche Bilder entstehen in unserem Kopf, wenn diese Wörter fallen? Haben wir Vorurteile, ohne je mit Sinti und Roma in persönlichem Kontakt gewesen zu sein? Warum ist das so? Kennen wir ihre Geschichte?“ Mit diesen Worten beschrieb Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle die zentrale Thematik der Ausstellung „Typisch ,Zigeuner!’ ‐ Sinti und Roma: Mythos und Wirklichkeit“, die im Rahmen der Interkulturellen Woche am Mittwochabend im Leutkircher Rathaus eröffnet wurde.

Sein Dank ging an Maria Söllner, Integrationsbeauftragte der Stadt Leutkirch, und Karl-Anton Maucher, Leiter der VHS Leutkirch, die die Ausstellung mit Unterstützung des Verbands Deutscher Sinti und Roma organisiert haben. Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Gitarrenduo Manfred Fuchs und Markus Kimmich, die passend zum Anlass Stücke von Django Reinhardt, dem Begründer des Sinti-Jazz, zu Gehör brachten.

Schulklassen für eine Führung angemeldet

Als Gäste begrüßte Henle Jovica Arvanitelli, Referent in der Beratungsstelle für gleichberechtigte Teilhabe, sowie Eventmanager Mario Jazvic vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma und dankte im Namen der Stadt für die Initiierung der Ausstellung und die gute Zusammenarbeit. „Ich hoffe sehr, dass sich viele Menschen mit dieser Ausstellung und der Thematik auseinandersetzen“, betonte Henle und verwies darauf, dass schon am folgenden Tag drei Schulklassen für eine Führung angemeldet seien.

„Typisch ,Zigeuner!’ ‐ Darf man das heute überhaupt noch sagen?“ Maria Söllner blickt in ihrem Grußwort auf ihre erste Arbeitsstelle in Berlin-Neukölln zurück, wo sie „viel Sozial-und Integrationsarbeit mit rumänischen und bulgarischen Roma“ zu bewältigen hatte. „Ich habe gesehen, welche Diskriminierungen viele Roma-Kinder in der Schule erfahren. Es gab zum Beispiel Streit, weil sich keiner auf den Stuhl neben einem Roma-Kind setzen wollte.“

Ein Teufelskreis der Vorurteile

Solche Erfahrungen führten dann dazu, dass Kinder oft nicht zur Schule gehen, die Fehlzeiten sich somit erhöhen, die Eltern aber aufgrund von Sprachbarrieren sich vor Gesprächen mit den Lehrern scheuen würden. Und schon sei das Urteil gefällt, dass Roma-Eltern kein Interesse an der Bildung ihrer Kinder hätten ‐ „ein Teufelskreis der Vorurteile“.

Vorurteile und Diskriminierung beruhten „meist nicht auf realen Erlebnissen, sondern auf einer kollektiven Überlieferung“, betont Maria Söllner. Das vermeintliche Wissen über „sogenannte Zigeuner“ speise sich aus „Alltagsgesprächen, Romanen, Opern und Filmen, Presseberichten oder auch Kinderbüchern.“ In Deutschland schätze man die Zahl der Sinti und Roma auf etwa 70.000. Die Chance, Angehörige dieser kleinen Minderheit im Alltag kennenzulernen, sei daher gering. „Somit dürfte die Ablehnung dieser Menschen kaum auf persönlicher Erfahrung beruhen.“

Aufgrund ihres Äußeren diskriminiert

Dass Antiziganismus auch in Deutschland ein Thema ist, machte Söllner anhand eines Beispiels klar, einem Zwischenfall, bei dem ukrainische Roma auf der Flucht „einzig aufgrund ihres Äußeren“ diskriminiert worden seien. „Sie wurden willkürlich von der Polizei aus dem ICE geholt oder ihnen wurde der Zugang zum Raum für ukrainische Geflüchtete am Bahnhof verwehrt“, erklärt Söllner.

Einen Überblick über die verschiedenen Bausteine der Ausstellung, die auch vom Verein „Demokratie Leben!“ gefördert wird, gab Jovica Arvanitelli. Die mit Bildern und Texten übersichtlich gestalteten Rollups machen deutlich, dass Rassismus gegen Sinti und Roma in allen denkbaren Bereichen des gesellschaftlich-politischen Lebens vorkommt ‐ und weit in die Geschichte zurückreicht. So lauten einzelne Themen etwa: „Antiziganismus im Nationalsozialismus ‐ In den Kirchen ‐ Im Alltag ‐ In Kunst, Film und Musik“.

Umso dringlicher wirkt deshalb der Appell Maria Söllners: „Wir tragen alle Verantwortung dafür, das alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und Ethnie genauso am gesellschaftlichen Leben teilhaben können wie wir es auch selbst tun.“

Die Ausstellung ist bis zum 26. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.