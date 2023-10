Anspruchsvoller Auftakt der Leutkircher Theatersaison

„Wir müssen alle mal zum Zahnarzt. Nur hab ich jetzt einen Termin.“, erklärt Kurt Fellner seinem Kollegen, als dieser ihn im Krankenhaus besucht ‐ anstatt ihm direkt zu sagen, dass er unheilbar krank ist und bald sterben wird. Ernste Themen werden mit viel schwarzem Humor ins Komische, Lapidare oder Groteske verschoben.

Diese explosive Mischung aus Komödie und Tragödie kennzeichnet auch das Stück „Indien“ von Josef Hader und Alfred Dorfer, das am Sonntagabend als Auftakt der Theatersaison in der Leutkircher Festhalle aufgeführt wurde. Keine leichte Kost. Das leider nicht sehr zahlreich erschienene Publikum wurde jedoch belohnt mit einem brillant gespielten Stück, dessen Botschaften noch weit über den Theaterabend hinaus nachhallen dürften.

Schon das Bühnenbild stimmt auf den „schrägen“ Theaterabend ein: Eine karg möblierte Wirtsstube mit einem überdimensional großen Hirschgeweih und einem Gemälde mit kitschigem Bergmotiv. Die beiden Beamten Kurt Fellner (Marcus Michalski) und Heinz Bösel (Christian A. Koch) sind in der süddeutschen Provinz unterwegs, um die Gasthäuser zu inspizieren. Dabei kommen sie in allerhand Ortschaften und Wirtschaften, von denen kaum eine den Vorschriften bezüglich Hygiene und Speisenqualität entspricht.

In Indien scheint alles besser zu sein

Bereits die erste Szene macht deutlich, dass die beiden Protagonisten unterschiedlicher nicht sein könnten. Heinz Bösel verspeist mit stoischer Hingabe seine Mahlzeit, rührt immer wieder mit der Gabel sein Bier um, damit der Schaum nicht verschwindet. Und schweigt. Währenddessen spricht sein Kollege Kurt Fellner ununterbrochen, ja, er kommt immer mehr in Fahrt und auch in Rage, weil er von seinem Gegenüber keine Antwort erhält. Schnell wird klar, dass Fellner nicht glücklich ist, vor allem nicht in der Beziehung zu seiner Freundin, die ihn offensichtlich betrügt. Und überhaupt: In Indien scheint alles besser zu sein: Die Kultur, das Essen, die Liebe, die Religion, schwadroniert Fellner.

Dann wendet sich das Blatt. Jetzt spricht Heinz Bösel und der Andere hört zu. In tiefstem Bayrisch macht er dem Kollegen seine Sicht auf die Dinge klar, vor allem, was Frauen angeht. Ein Rührgerät zu Weihnachten sei ja wohl kein passendes Geschenk für eine Frau. Welche Ratschläge mit welchen Kraftausdrücken er seinem unglücklichen Kollegen mit auf den Weg gibt, soll hier nicht näher zitiert werden, sind sie doch teilweise der untersten Schublade toxischer, sexistischer Klischees entnommen. Eine bewusste Provokation im Stück, die ein Schlaglicht wirft auf latent vorhandene dumpfe, bierselige Männerfantasien.

Krasser Wechsel in letzter Szene

Im Laufe der Reise geschieht, was anfangs nie als möglich schien: Die beiden so gegensätzlich wirkenden Männer lernen sich zu verstehen und werden schließlich sogar Freunde. Einen Wendepunkt stellt die Szene dar, in der sich Kurt mit Heinz durch die geschlossene Klotüre unterhält. Im Schutz der Anonymität gestehen sie einander intimste Dinge aus ihrem Leben bzw. ihrer Jugendzeit. Plötzlich ist es ganz still auf der Bühne, keine zünftige Blasmusik macht Stimmung, keine lauten Tiraden werden über den Tisch gebrüllt. Das zeigt, dass die feinen Töne, die unter die Haut gehen, ebenso zu Josef Hader und Alfred Dorfer gehören wie die lauten.

Ein krasser Wechsel in der letzten Szene: Kurt liegt mit einer Krebsdiagnose im Krankenhaus, Heinz besucht ihn. Beide wissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Hilflos, rührend besorgt, voller Angst vor dem Unvermeidbaren begegnen sie einander. Die Gespräche berühren Alltägliches genauso wie die großen Fragen nach dem Sinn des Lebens oder einem Leben nach dem Tod. „Ja, so eine Wiedergeburt wär` schon eine tolle Sach` ‐ wenn`s deine eine geben tät.“, philosophiert Heinz, verbessert sich aber schnell, als er das Entsetzen in den Augen des Freundes sieht. „Doch, doch, sicherlich wird es eine geben.“, tröstet er Kurt. Bevor die Szene ins Kitschig-Rührselige abgleiten kann, gibt es (wie so oft im Stück) einen harten Schnitt: Ein Presslufthammer dröhnt durchs Krankenhaus, es wird offenbar gerade renoviert. Banaler Alltag, das Leben geht weiter.

Ein Stück, das unter die Haut geht und seinem Publikum viel abverlangt. Brillant gespielt und inszeniert.