Anmeldung für traditionelles Funkenfeuer notwendig

Das alte Brauchtum der Winteraustreibung wird auch in Leutkirch mit Funkenfeuer zelebriert. Die Veranstaltungen dürfen sowohl am Samstag, 17. Februar, vorrangig aber am Sonntag, 18. Februar, stattfinden.

In den vergangenen Jahren hat sich die Funkenveranstaltung als beliebter Brauch etabliert. Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass das Abbrennen des Funkens aus Gründen des Brandschutzes spätestens zwei Wochen vorher beim Bürgermeisteramt angezeigt werden muss. Diese Vorankündigung ermöglicht es der örtlichen Feuerwehr, der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle sowie der Polizei, sich rechtzeitig auf die Veranstaltung vorzubereiten, heißt es in einer Pressemeldung.

Wichtig ist, dass nur naturbelassenes, unbehandeltes Holz wie Christbäume, Reisig und Sturmholz verbrannt werden darf. Der gewählte Standort für das Funkenfeuer muss einen Mindestabstand von 50 Metern zur nächsten Wohnbebauung und zu Baumbeständen sowie 100 Metern zu Bundes-, Land- und Kreisstraßen einhalten.

Detaillierte Informationen und Regelungen stehen im „Funkenmerkblatt“ des Landratsamts Ravensburg, das auf der städtischen Website unter www.leutkirch.de zu finden ist.