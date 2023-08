Ist die Großbaustelle an der Mohrenbrücke bei starkem und lang anhaltendem Regen ein Sicherheitsrisiko? Diese Frage hat sich in den vergangenen Wochen der eine oder andere Leutkircher gestellt. Dazu zählt Gottfried Härle, der sich „große Sorgen“ um den Brauereigasthof Mohren und das benachbarte Lagergebäude macht. Beide Häuser befinden sich direkt neben der Baustelle. Der Brauerei–Chef befürchtet, dass bei Starkregen die Eschach in diesem Bereich über die Ufer treten könnte.

Um die neue Mohrenbrücke bauen zu können, haben die Verantwortlichen dort das Flussbett aufgeschüttet und dadurch trockengelegt. Das Wasser fließt solange durch sechs darunter verlaufende Stahlrohre. Dadurch könne der Abfluss der Eschach dauerhaft gewährleistet werden, teilt Matthias Aßfalg, Pressesprecher beim für die Baustelle zuständigen Regierungspräsidium (RP) Tübingen, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

An diesem Geländer sollen - wenn es nach Gottfried Härle geht - Sandsäcke befestigt werden. (Foto: Simon Nill )

Reicht das aus?

Aber reicht diese Maßnahme auch aus, wenn durch anhaltenden, starken Regen der Pegel der Eschach deutlich steigt? Oder anders ausgedrückt: Besteht erhöhte Hochwassergefahr? „Im Falle eines größeren Regenereignisses kann das Niederschlagswasser im Rückhaltebecken Urlau zurückgehalten und die Abflussmenge der Eschach gedrosselt werden“, schreibt Aßfalg. Der aufgeschüttete Arbeitsbereich könne im Extremfall „überspült werden und stellt kein Abflusshindernis dar“. Zudem überprüfe das RP und das beauftragte Bauunternehmen kontinuierlich die Wetterlage und die entsprechenden Prognosen.

Stadtrat Gottfried Härle (Bürgerforum) schätzt die Lage etwas anders. Bei vergangenen „Starkregenereignissen“ sei zu beobachten gewesen, dass sich der Eschach–Pegel deutlich erhöht hat — obwohl das Rückhaltebecken in Urlau gefüllt wurde. Und weil das Flussbett im Bereich der Baustelle derzeit erhöht ist, befürchtet Härle, dass der Durchfluss auch beim „Überspülen“ des Arbeitsbereiches eingeschränkt bleibt. Kommt es vor der Mohrenbrücke zu einem Rückstau, würde das Wasser nach Einschätzung von Härle genau im Bereich des Brauereigasthauses Mohren über das Ufer treten.

Die Baustelle von der anderen Seite: Hier fließt das Wasser in die Rohre. Deutlich zu erkennen ist auch der erhöhte „Arbeitsbereich“. (Foto: Simon Nill )

Fachgutachter vor Ort

Um seine These zu überprüfen, hat sich Härle vor einigen Tagen mit einem Fachgutachter vor Ort getroffen. Dieser habe daraufhin empfohlen, am bestehenden Ufergeländer vor den Gebäuden prophylaktisch Sandsäcke in Höhe von einem Meter zu befestigen. Daraufhin forderte der Unternehmer — wie er im SZ–Gespräch erklärt — vor wenigen Tagen das Regierungspräsidium dazu auf, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Eine Antwort aus Tübingen stehe noch aus.

Auch Stadtrat Joachim Krimmer (CDU) hatte zum Beispiel in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause seine Befürchtung geäußert, die Stadt könne — beim Blick auf die genannten Auswirkungen der Baustelle an der Mohrenbrücke — überflutet werden.

Entspannung im Oktober?

Im Oktober könnte sich die Situation wieder entspannen. Denn dann will das Regierungspräsidium nach Angaben von Aßfalg die sogenannte Wasserhaltung wieder vollständig zurückbauen. Im Anschluss könnte der Brücken-Überbau beginnen.

Zuletzt hatten die Arbeiter — nach dem Abbruch der alten Brücke — Betonbohrpfähle für eine Tiefgründung in den Boden geleitet. „Hierbei wurden 31 Bohrpfähle in den Baugrund eingebracht, diese werden künftig die neue Brücke tragen“, erklärt Aßfalg. Bis Oktober gelte es nun, den massiven Unterbau der Brücke (Widerlager) herzustellen.

Generell liegen die Arbeiten im Zeit– und Kostenrahmen, wie es aus Tübingen heißt. Läuft alles glatt, könnte der Verkehr im Juni 2024 über die neue Brücke rollen.