Die Ampel an der Kreuzung, die die Herlazhofer Straße mit dem Ring- und dem Öschweg verbindet, ist derzeit defekt. Vor allem während der Schulzeit herrscht an dieser Stelle reger Betrieb. Etliche Kinder und Jugendliche, die eine der umliegenden Schulen besuchen, queren dort die Straße. Eine Mutter, die sich Sorgen um die Sicherheit ihres Kindes machte, hatte sich deshalb vor wenigen Tagen an Schwäbische.de gewandt.

Zuständig für die Ampel ist die Straßenmeisterei (Landkreis Ravensburg). Selina Nußbaumer, Sprecherin beim Landratsamt, erklärte auf Anfrage von Schwäbische.de, dass die Lichtsignalanlage seit mehreren Wochen immer wieder Probleme bereite. Die zuständige Wartungsfirma sei dabei, die nötigen Ersatzteile zu besorgen. Das gestaltet sich aber nicht ganz einfach, weil die Ampel aus dem Jahr 1980 stammt. Deshalb werde die Firma manche Teile selbst herstellen. „Die Hoffnung ist, dass die Lichtsignalanlage nach den Ferien wieder funktioniert“, teilt Nußbaumer mit.

Normalerweise ist die Ampel von 6.30 Uhr bis 18 Uhr eingeschaltet. In den Ferien und abends ist die Anlage allerdings generell nicht in Betrieb, da es zu diesen Zeiten kaum Verkehr und Fußgänger beziehungsweise Schüler gebe.