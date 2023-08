Altstadt–Sommerfestival: Beim Jubiläum passt alles zusammen

Das war’s mit der Jubiläumsauflage: Das Leutkircher Altstadt–Sommerfestival (Also) ist am Sonntagabend sehr emotional zu Ende gegangen. Der scheidende Vorsitzende Tezer Leblebici und sein Stellvertreter Andreas Brodbeck legten im Rahmen der Musical–Night von Joy of Voice eine berührende Gesangseinlage ein. Mit ihrer eigenen Version von „My Way“ (Frank Sinatra) brachten sie vor allem ihre Dankbarkeit für die vergangenen 20 Jahre zum Ausdruck.

Der bewegende Abschluss war allerdings nur einer von vielen Höhepunkten bei der Also–Jubiläumsauflage. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ blicken Leblebici und Brodbeck auf die vergangenen zwölf Tage zurück und erklären, wie es nach dem geplanten Rückzug des langjährigen, ehrenamtlichen Hauptorganisators mit dem beliebten Festival weitergehen soll.

Auf schlechtes Wetter eingestellt

„Es war wunderbar. Alles hat zusammengepasst. Wir konnten jede Veranstaltung wie geplant durchführen“, sagt Tezer Leblebici über das am Sonntag zu Ende gegangene Altstadt–Event. Auf der einen Seite habe das Team bei der Organisation „richtig Gas gegeben“, andererseits hätten die Besucher die Angebote ausgiebig genutzt. So seien in diesem Jahr tatsächlich alle Veranstaltungen sehr gut angenommen worden. Zwischenfälle oder Auseinandersetzungen gab es keine zu verzeichnen. Selbst die Regentage hätten keine gravierenden Auswirkungen auf die Stimmung und die Resonanz gehabt.

Viele Leutkircher seien mittlerweile darauf eingestellt, dass es etwa an der K4–Nacht auch schlechtes Wetter geben kann. Das halte die Einheimischen aber nicht davon ab, trotzdem zu kommen, ist sich Andreas Brodbeck sicher. Zumal auch an vielen K4–Nacht–Standorten einige Vorbereitungen für das Regen–Szenario getroffen werden, damit sich Künstler und Musiker im Trockenen präsentieren können.

Kindertag als „Brüller“

Ein ganz besonderes Highlight — oder in Worten von Leblebici: „der Brüller“ — war in diesem Jahr der Kindertag, sind sich die Vorsitzenden einig. Einen wesentlichen Anteil daran hatten die hochkarätigen Gäste. Neben Ballonkünstler und Entertainer Tobi van Deisner trat etwa Jongleur Daniel Hochsteiner auf. Zudem sei das Wetter an diesem Tag „einfach perfekt“ gewesen.

Besonders in Erinnerung bleiben den Also–Verantwortlichen auch die faszinierende Tanz–Weltreise mit Bliems Bunter Bühne, bei der mehr als 100 Personen mitwirkten. Hinzu kommt unter anderem das Level Sixteen Allgäu Festival, das viele jungen Menschen aus Leutkirch und der Region angezogen hatte.

„Was wir in Leutkirch mit Leutkirchern auf die Beine stellen können, das bewundern andere“, stellt Leblebici klar. Und Brodbeck ergänzt, dass wieder einmal „alle Rädchen ineinander gepasst“ haben. Sei es beim Volleyball, beim Duathlon, bei der Insel der Besinnung oder bei den Musik–Events.

So viele Sponsoren wie nie

Dass mit 27 Hauptsponsoren so viele wie noch nie gefunden werden konnten, habe die Organisation „ungemein erleichtert“. So müsse nicht wegen der Finanzen bei jeder Veranstaltung gebangt werden, ob auch ausreichend Besucher kommen. Und es sei möglich, während des Festivals ohne größere Bedenken die eine oder andere kleinere Ausgabe zu tätigen.

Wie es beim Verein weitergeht

Nach 20 Jahren brechen beim Also–Verein nun aber neue Zeiten an (SZ berichtete). Tezer Leblebici hat bereits seinen Rücktritt als Vorsitzender angekündigt, will dem Team aber in anderer Funktion treu bleiben. „Die Glücksmomente, die ich hatte, sind mit keinem Geld auf der Welt zu kaufen“, sagt er rückblickend. Der Abschied sei emotional und „tut schon weh“. Es überwiege allerdings die Freude und die Erleichterung über die Entscheidung, mit der eben auch eine kräftige Portion Anspannung und Verantwortung von seinen Schultern falle.

Einen Nachfolger für Leblebici gibt es bislang nicht. Andreas Brodbeck kann sich vorstellen, seinen Posten zu behalten, will und könne allerdings nicht die Funktion des Vorsitzenden übernehmen. „Es wird das Altstadt–Sommerfestival weiter geben“, sind sich die beiden sicher. Nur möglicherweise in einer anderen Form. Also–Erfinder Christian Skrodzki hatte kürzlich angekündigt, das Jubiläum zum Anlass nehmen zu wollen, das Programm auf den Prüfstand zu stellen.

Im Herbst oder Winter wollen sich die Beteiligten zusammensetzen und über ein Konzept für die Zukunft nachdenken. Möglich sei auch, dass die Aufgaben des Vorsitzenden auf mehrere Schultern verteilt werden.