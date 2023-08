Nachdem es am Dienstagabend und auch am Mittwochmorgen noch regnete, soll das Wetter am Nachmittag sowie am Abend besser — laut dem Portal wetteronline.de trocken und bis zu 26 Grad warm — werden. Damit kann auch die offizielle Eröffnung des Altstadtsommer Festivals auf der Open–Air–Bühne vor dem Rathaus mit der Leutkircher Vespertafel stattfinden.

Die frohe Botschaft kam kurz nach elf Uhr am Mittwochvormittag: Man habe sich eben mit den Verantwortlichen des Festivals besprochen und festgelegt, dass alles wie geplant stattfinden werde, so Thomas Stupka von der Leutkircher Stadtverwaltung auf SZ–Anfrage. Die Eröffnung am heutigen Mittwoch, 2. April, findet um 18 Uhr statt, . Im Anschluss, ab 18:30 Uhr, wird die Marktstraße zur großen Vespertafel.

Große Tafel durch Marktstraße

Vom Marktplatz aus zieht sich die große Tafel dann durch die Marktstraße, um zum gemeinsamen Vesper Platz zu nehmen. Unter dem Motto „Leutkirch vespert“ ist jeder eingeladen mit Familie und Picknickkorb in die Innenstadt zu kommen.

Das Besondere an der Vespertafel ist: Essen und Geschirr wird von den Teilnehmern selbst organisiert, Getränke können vor Ort erworben werden.

Stimmungsvolle Musik

Für stimmungsvolle Musik ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung auch gesorgt: Neben „Verstehen Sie Brass?“, und den „Achtaler Musikanten“ spielt in diesem Jahr die Band „Wild Chucks“ auf der Bühne am Gänsbühl. Der Eintritt zur Vespertafel ist frei. Platzreservierungen sind nicht möglich.

Aufgrund der Veranstaltung wird die Marktstraße am 2. August ab 14 Uhr für den Verkehr gesperrt, Parkverbot in der Marktstraße gilt bereits ab 12 Uhr.