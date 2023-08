„Also“–Chef Tezer Leblebici kündigt Rückzug aus erster Reihe an

Er ist seit Anfang an dabei, steht seit 2011 als Vereinsvorsitzender in der vordersten Reihe, investiert jedes Jahr ehrenamtlich Hunderte Stunden in das Festival: Tezer Leblebici, Chef des derzeit laufenden Leutkircher Altstadt–Sommerfestivals (Also).

Im Pressegespräch anlässlich des 20–Jahr–Jubiläums des Festivals bekräftigt er die Absicht, seinen Posten nach diesem Höhepunkt abzugeben. Also–Erfinder Christian Skrodzki möchte das Jubiläum indes zum Anlass nehmen, das Programm auf den Prüfstand zu stellen.

Angefangen als Moderator

Angefangen hat er im ersten Jahr als Moderator der Dance–Night, anschließend übernahm er kontinuierlich mehr Aufgaben. Unter seiner Regie wurde unter anderem das Musikprogramm ausgebaut, und er hat es geschafft, den Sponsorenpool auszuweiten, um so das alljährliche Altstadt–Festival auch finanziell abzusichern. Mit 27 Haupt– und drei Premiumsponsoren im Jubiläumsjahr sei man hier so gut aufgestellt wie noch nie, sagt der Also–Chef.

Das sei einer der großen Verdienste von Leblebici, betont Skrodzki, der als Erfinder des Festivals beim Pressegespräch dabei ist. Leblebici selbst hat bereits früher angekündigt, dass das 20–Jahr–Jubiläum ein guter Zeitpunkt sei, um als Also–Vorsitzender aufzuhören. Auch, um wieder mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können.

Qualität gesteigert

Stolz ist er darauf, dass er es zusammen mit seinem Team geschafft habe, die Qualität des Programms immer weiter zu steigern. Ein Programm, das sich unter anderem auch dadurch auszeichne, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass es bei jedem Wetter stattfindet.

Auch wenn es sein Ziel sei, aus der ersten Reihe zurückzutreten, werde er bei Bedarf aber natürlich die nächsten Jahre gerne weiter beratend zur Seite stehen, betont Leblebici.

Das Also ist Christians Baby, das mein Kind geworden ist. Auch wenn es jetzt nach dem Abi jemand anderes beim Studium begleitet, lassen wir es nicht fallen, erklärt er bildhaft.

Noch keinen Nachfolger

Einen Nachfolger für seine Position gibt es noch nicht. Aber grundsätzlich müsse es ja auch nicht eine Person als erster Vorsitzender sein, eventuell finde man hier ja auch eine neue Form der Organisation, so Leblebici.

Für Skrodzki ist das 20–Jahr–Jubiläum ein guter Zeitpunkt, um sich im Herbst oder Winter mal zusammenzusetzen und das Programm auf den Prüfstand zu stellen. Er vergleicht es mit einem Fahrzeug, das regelmäßig zum TÜV sollte. So könne es durchaus auch beim Altstadt–Festival das Ergebnis einer solchen Überprüfung sein, dass vieles noch passt und man nur die Reifen erneuern muss.

Blick auf Gründungsgeschichte

Skrodzki blickt anlässlich des Jubiläums auch nochmals auf die Gründungsgeschichte des Also–Festivals zurück. 1999 war er bei einem Besuch in Memmingen vom Beachvolleyball–Feld auf dem dortigen Marktplatz so begeistert, dass er ein Konzept für ein Festival darum herum entwickelte, das im Prinzip vom Grundstein her noch heute das des Also ist, wie Skrodzki erklärt.

Die Idee war es, den ruhigen August in Leutkirch damit etwas zu beleben — nach dem Kinderfest war gefühlt immer erst mal „tote Hose“ in Leutkirch, blickt er zurück. Der damalige Oberbürgermeister Otto Baumann habe aber nicht mitgezogen. „Und ohne Stadt kein Marktplatz“, so Skrodzki.

Zuerst in Isny

Er setzte das Konzept dann ein Jahr später in Isny um, wo er damals das dortige Stadtmarketing aufgebaut habe. „Zum Glück“, so Skrodzki, habe seine Nachfolgerin in Isny die Veranstaltung aufgrund des großen Aufwands dann schnell wieder eingestellt — womit der Weg für einen neuen Anlauf in Leutkirch frei war.

Zusammen mit seinen Mitstreitern Joe Mehr, Raphael Notz und Wolfgang Bietsch veranstalteten Skrodzki das erste Also 2004 als GbR auf eigenes Risiko. In Oliver Völk und Sabine Gisbert fanden sich zwei engagierte Personen, die sich schon im ersten Jahr daran machten, den für die weiteren Jahre angedachten Verein zu gründen.

Engagierte Leutkircher

Für das erste Festival konnten auf Anhieb viele ehrenamtliche engagierte Leutkircher gefunden werden, wie etwa die beiden aktuellen Vereinsvorsitzenden Leblebici und Andreas Brodbeck, oder Roland Hess, noch heute Mitorganisator der K4–Nacht.

Wichtig zu betonen sind Skrodzki im Hinblick auf das Fest vor allem zwei Dinge. Zum einen, dass es — auch dank der vielen Sponsoren — ein aus der Bürgerschaft heraus organisiertes Festival ohne Ausfallbürgschaft durch die Stadt ist. So, wie es im Prinzip für jedes Fest auf den Dörfern Normalität sei. Wobei die Stadt natürlich mit im Boot ist, unterstützt und etwa mit „Leutkirch vespert“ auch eine tolle Ergänzung zur Eröffnung von dieser komme.

Erfahrung für junge Leute

Und zum anderen, dass ein bewusster Aspekt auch der sei, so Skrodzki, dass Schüler hier einen Ferienjob bekommen können oder junge Leute als Eventmanager wichtige Erfahrungen für ihren weiteren beruflichen Weg machen können. Generell würden nach zwanzig Jahren Also inzwischen viele Rädchen sehr gut ineinander greifen.

Woran, seit 2011 an vorderster Front, auch Leblebici maßgeblich beteiligt ist. Er selbst habe übrigens in diesem Jahr zum ersten Mal an der K4–Nacht nicht mitgearbeitet, sondern den Abend bewusst mit seiner Familie genossen. „Eine schöne Erfahrung“, wie er betont.