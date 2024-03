Ein in Stadt und Land sehr bekanntes Gesicht verlässt freiwillig die politische Bühne in Leutkirch: Alois Peter (CDU) hat sich dazu entschlossen, bei der im Juni anstehenden Kommunalwahl nicht mehr zu kandidieren. 25 Jahre lang war er unter anderem Ortsvorsteher von Herlazhofen und Mitglied des Gemeinderats. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet der heute 66-Jährige von seinen politischen Meilensteinen und erklärt, warum er im Sommer ausscheidet.

Es ist an der Zeit für eine Veränderung, ist sich Alois Peter sicher. 25 Jahre lang hat er sich mit viel Herzblut für die Bewohner von Dörfern wie Herlazhofen, Urlau, Willerazhofen, Tautenhofen und Heggelbach eingesetzt. „Meine Ziele konnte ich weitestgehend erreichen“, resümiert Peter. Auch, weil er derzeit eine gute, intakte Ortschaft hinterlassen könne, sei ein personeller Wechsel - verbunden mit „neuer Energie und neuen Kräften“ - der richtige Schritt. Vor diesem Hintergrund falle ihm der Abschied auch gar nicht sonderlich schwer.

Nach 25 Jahren ist man auch ein Stück weit verbraucht, gesteht der Landwirt.

Es gibt offenbar Interessenten

„Mir hat es immer Spaß gemacht“, sagt Peter mit Blick auf die vielen politischen Ämter. Neben seinem Engagement als Ortsvorsteher sowie im Gemeinderat ist Alois Peter bereits seit 1984 Teil des Ortschaftsrats. Zudem saß er insgesamt zehn Jahre lang im Kreistag. Das alles ist mit einem hohen Aufwand verbunden. Alleine für die Tätigkeit als Ortsvorsteher seien täglich bis zu drei Stunden Büroarbeit nötig. Hinzu kommen zum Beispiel Geburtstagsbesuche oder Vereinsabende. Machbar sei das alles - neben dem eigentlichen Beruf - nur mit viel Engagement und Leidenschaft.

Diese und weitere Faktoren machen die Suche nach einem geeigneten Nachfolger nicht gerade einfacher. Trotzdem ist Alois Peter sehr zuversichtlich. Er verkündet auf Nachfrage sogar, dass es bereits Interessenten für den Posten gebe. Weitere Details könne er zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht nennen.

Ein „innerer Antrieb“

Begonnen hatte die politische Karriere von Alois Peter als junger Landwirt im Jahr 1984 im Ortschaftsrat. „Ich war schon immer politisch interessiert“, sagt der Urlauer. Zudem habe er den „inneren Antrieb“ gehabt, anderen Menschen mit seinen vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten zu helfen. So war er damals unter anderem auch bei der Feuerwehr, der Musikkapelle und im Kirchengemeinderat aktiv. „Es gab im Ort fast kein Verein, bei dem ich nicht Mitglied war“, erzählt Peter schmunzelnd.

Besonders viel bewegen konnte der Vater von drei Söhnen als Ortsvorsteher. Dabei galt es stets, zwischen den Bürgern auf der einen und der Verwaltung und dem Ortschaftsrat auf der anderen Seite zu vermitteln und „zielführende Lösungen“ herbeizuführen. Das sei glücklicherweise in vielen Fällen gelungen.

Viele Höhepunkte

Highlights waren zum Beispiel im Jahr 2002 der Bau einer Gymnastikhalle in Herlazhofen, den der Sportverein in Eigenleistung stemmte. Ein weiteres, ähnliches „Vorzeigeprojekt“ mit bürgerschaftlichem Engagement folgte einige Jahre später mit dem Kultur- und Gemeindetreff in Tautenhofen. „Das war phänomenal. Das ganze Dorf war beteiligt“, so Peter.

Politisch „nicht ganz einfach“ gestaltete sich derweil die Radunterführung unter der L319 zwischen Herlazhofen und Leutkirch. Bis es dort zum Bau kam, waren etliche Gespräche und Verhandlungen über mehrere Jahrzehnte nötig. Ein weiteres Projekt mit großer Tragweite war der Umzug der Grundschule nach Willerazhofen.

Positiv erwähnt der Ortsvorsteher zum Beispiel auch die Räume für geflüchtete Familien, die vor einiger Zeit im Rathausgebäude von Herlazhofen eingerichtet wurden. „Es läuft wirklich gut“, betont Peter. Seit dem Umbau sei das Haus „gut gefüllt“.

Weniger erfreuliche Erlebnisse

Eine „enorme Entwicklung“ hat in den letzten Jahren insbesondere das Dorf Urlau genommen, was vor allem mit der Ansiedlung von Center Parcs zusammenhängt. Daraufhin wurden unter anderem die Genussmanufaktur gegründet, ein Hotel gebaut und Gasthäuser aufgewertet. Die Feriengäste bringen nach Einschätzung von Peter „in vielen Bereichen“ zahlreiche Vorteile.

Neben vielen Erfolgsgeschichten gab es für Alois Peter in den vergangenen 25 Jahren aber auch nicht so erfreuliche Erlebnisse. So stoße ein Ortsvorsteher mit Ideen und Vorschlägen bei den Bürgern nicht immer nur auf Gegenliebe. Ab und an sei es vorgekommen, dass Peter vom einen oder anderen Ortsbewohner vorübergehend nicht mehr gegrüßt wurde. „Auch meine Familie musste manchmal einiges ertragen.“

Persönliche Angriffe

Persönliche Angriffe habe es ausschließlich in einem relativ kurzen Zeitraum im Zusammenhang mit dem zeitweise geplanten Sägewerk im Urlauer Tann gegeben. „Einige waren brutal dagegen“, erinnert sich Peter. Er habe glücklicherweise aber die Gabe, solche Anfeindungen gut an sich abprallen lassen zu können.

Seinen Dank richtet Peter an alle Menschen, die ihn in den vergangenen Jahrzehnten unterstützt haben. Zudem hofft er auf ein „gutes Miteinander“ - auch mit den Bewohnern, denen er womöglich einmal „zu stark auf die Füße getreten“ ist. „Dafür möchte ich mich entschuldigen.“