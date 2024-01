Unter anderem um die konkreten Anliegen von Unternehmern aus Leutkirch und der Region gedreht hat sich die jüngste Sitzung des Mittelstandsbeirats des Bundeswirtschaftsministeriums Ende des vergangenen Jahres in Berlin. Härle-Geschäftsführerin Esther Straub ist dort Mitglied.

Im Vorfeld hat sie in einem Gespräch Wünsche eingesammelt, die kleine und mittelständische Unternehmen an Minister Robert Habeck und sein Ministerium haben. Im Nachgang berichtet Straub unter anderem, wie die vorgetragenen Punkte aufgenommen wurden. Themen waren aktuelle Herausforderungen sowie die überbordende Bürokratie.

Ein Novum im Mittelstandsbeirat

Gegründet wurde der Beirat laut Ministerium 1956 auf eine Bitte des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer hin, die erste Sitzung fand unter Wirtschaftsminister Ludwig Erhard statt. Eine Institution mit einer gewissen Historie also. Dass es ein vorbereitendes Treffen auf regionaler Ebene gibt und das dann auch noch von der Presse begleitet wird, sei dabei ein Novum, wie ihr aus dem Ministerium berichtet wurde, so die Geschäftsführerin der Leutkircher Brauerei.

Im Rahmen des Beiratstreffens sei dieses Vorgespräch von den anderen Unternehmern unglaublich positiv aufgenommen, berichtet Straub. „Einige möchten dies nun bei sich kopieren und im Vorfeld Gespräche führen. Ich denke, dass dies schon ein schöner Erfolg für uns Leutkircher ist.“ Auch der Mittelstandsbeauftragte des Ministeriums, Michael Kellner, habe das Allgäuer Engagement gleich zu Beginn der Sitzung lobend hervorgehoben.

Der Mittelstandsbeauftragte Michael Kellner zeigte sich vom Allgäuer Engagement angetan. (Foto: BMWK/Susanne Eriksson )

Habeck selbst war verhindert

Habeck selbst war bei diesem Treffen Ende November verhindert, da zeitgleich die Regierungserklärung von Kanzler Scholz stattfand und im Anschluss eine Haushaltsdebatte im Kanzleramt anberaumt wurde. Knapp zwei Wochen zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht die Verwendung von Corona-Krediten für Klimaprojekte als verfassungswidrig bewertet.

Die von den Handwerkern und Unternehmern beim Vorgespräch in Leutkirch genannten Punkte seien in der Runde geteilt worden, berichtet Straub. Insbesondere das Thema Planbarkeit treibt demnach auch die anderen Beiratsmitglieder um. „Die Themen Lohnabstandsgebot wie auch Bürokratiebelastung wurde auch von anderen angesprochen, sodass die Dringlichkeit deutlich wurde“, betont Straub.

Von Sorgen und Anliegen durchzogen

Insgesamt sei die Stimmung der Sitzung zwar kritisch gewesen „und viele Berichte von Sorgen und Anliegen durchzogen“, doch es sei auch festzuhalten, dass einige Maßnahmen des Ministeriums in den Unternehmen ankommen und dies auch berichtet wurde, so Straub. Im Anschluss an die Sitzung sei sie von der Grünen-Bundestagsabgeordneten Melis Sekmen - auch Straub ist auf lokaler Ebene bei den Grünen aktiv - darum gebeten worden, ihr das Protokoll mit den Leutkircher Punkten zum Bürokratieabbau zuzusenden.

Die Redaktion hat auch beim Ministerium direkt nachgefragt, welchen „Gang“ die vorgebrachten Punkte im Anschluss an eine solche Sitzung nehmen. Und ob es eventuell sogar konkrete vorgebrachte Punkte gibt, bei denen das Ministerium schon sagen kann, dass man versucht, diese in der weiteren politischen Arbeit tatsächlich umzusetzen.

Informations- und Frühwarnfunktion

Generell, heißt es dazu aus dem Ministerium, nehme der Beirat für Habeck und Kellner eine wichtige Informations- und Frühwarnfunktion wahr. „Die Beiratsmitglieder zeigen auf, wie sich politische Maßnahmen auf ihre Unternehmen auswirken, was gut ankommt, was verbesserungsbedürftig ist und wo noch Handlungsbedarf besteht“, so eine Sprecherin.

Eins zu eins sofort umsetzen lassen dürften sich die vorgebrachten Punkte in der Regel aber nicht. Denn das Ministerium „stimmt die meisten seiner Vorhaben mit anderen Ressort ab oder muss sie in die europäischen Gesetzgebungsprozesse einspeisen.“ Die Stimmen aus dem Beirat seien „ein wertvoller Input, der von Bundesminister Habeck aufgenommen wird“.

Wichtige Hinweise für Bürokratieabbau

Insbesondere zu den breiten Themenfeldern Fachkräftemangel und Bürokratieabbau haben die Beiratsmitglieder demnach wichtige Hinweise gegeben, so die Sprecherin.

„Ihre Anregungen und Forderungen im Zusammenhang mit diesen und anderen Themen werden in den bewusst nicht öffentlich veranstalteten Beiratssitzungen vertrauensvoll und intensiv diskutiert. In der Tat finden viele angesprochene Punkte auch Eingang in politische Initiativen, Meinungs- und Entscheidungsfindungsprozesse und einschlägige Gesetzgebungsverfahren - wie beispielsweise im Vorfeld der Verabschiedung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes oder aktuell in die Vorarbeiten zum vierten Bürokratieentlastungsgesetz.“