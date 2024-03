Allgäuer Damen mit Punktverlusten

Während in der Fußball-Landesliga die erste Damenmannschaft des SC Unterzeil-Reichenhofen beim SV Mietingen nicht über ein Remis hinauskam (2:2), verloren die Frauen des SV Eglofs in der Regionenliga ihr Heimspiel mit 0:1 gegen Immenried.

Landesliga, Damen: Die Gäste aus Unterzeil fanden spielerisch und technisch zunächst nicht ins Spiel. Mietingen erarbeitete sich in der Anfangsphase zwei Großchancen, die die Zeiler Torhüterin Madeleine Mader jedoch vereiteln konnte. Nach diesem Weckruf fand der SCU dann besser ins Spiel. Silke Michel scheiterte nur knapp an der Mietinger Torhüterin. Nach einem Foul an Theresa Butscher nutzte Michaela Lauber die gute Position und schoss den folgenden Freistoß ins Tor (45.+3). Mit einem 1:0 für den SC Unterzeil ging es in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Mietingen aktiver und drängte auf den Ausgleich. Nach gutem Kombinationsspiel über die linke Außenseite erzielte Jessica Ganz in der 59. Minute den Ausgleichstreffer. Der weitere Spielverlauf gestaltete sich ausgeglichen. Unterzeil ging erneut in Führung (68.), als eine Mietinger Spielerin einen Eckball von Lisa Natterer ins eigene Tor beförderte. Der SV Mietingen gab nicht auf und belohnte sich in der 78. Minute dafür. Leonie Miller erzielte nach einem Eckball den 2:2 Ausgleichstreffer, und so teilten sich die beiden Teams die Punkte.

Am Samstag um 16 Uhr empfangen die Damen des SCU den TV Lustnau.

Eglofserinnen können ihre Chancen nicht nutzen

Regionenliga 6, Damen: Die SGM Eglofs/Heimenkirch bestritt das erste Punktspiel der Rückrunde gegen die Damen des SV Immenried zu Hause. Zu Beginn war die Partie zwischen den beiden Teams ausgeglichen. Beide Mannschaften übten viel Druck nach vorne aus und erarbeiteten sich Torchancen. In der 39. Minute erzielte Hanna Straub dann das 1:0 für die Gäste, und mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Mit neuer Energie kehrten die Damen der SGM zurück und drückten den SV weit in die eigene Hälfte. Besonders in der hitzigen Schlussphase erarbeiteten sich die Damen der SGM einige gute Torchancen, brachten den Ball jedoch einfach nicht über die Torlinie.

Das nächste Heimspiel der Eglofser Damen findet am Sonntag (11 Uhr) gegen den SV Deuchelried statt.