Alle Apotheken in Leutkirch und Isny bleiben geschlossen

Wer vorher weiß, dass er Mitte nächster Woche Arzneimittel braucht, sollte diese bereits am Dienstag oder Donnerstag holen ‐ am Mittwoch, 22. November, haben in Leutkirch und Isny die Apotheken geschlossen. Nach dem bundesweiten Protesttag im Sommer beteiligen sich nun auch alle wieder an der landesweiten Aktion. Es geht um anhaltende Lieferengpässe, akute Personalsorgen, eine sinkende Versorgungsdichte und gestiegene Kosten.

Bundesweiter Protestmonat

Der aktuelle Protest der Apotheken ist eingebettet in einen bundesweiten Protestmonat. Zuletzt waren einen Tag lang Apotheken in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen geschlossen. Am Mittwoch, 22. November, folgen nun die Verbände aus Bayern und Baden-Württemberg. Während die Apotheken zu bleiben, werde man „gemeinsam in Stuttgart auf die Straße gehen, um gegen die zerstörerische Gesundheitspolitik von Gesundheitsminister Lauterbach zu protestieren“, so der bayerische Apothekenverband.

Geschlossen sein wird an diesem Tag dann unter anderem die Rosen-Apotheke in Leutkirch.

Wir müssen der Politik mit Nachdruck zu erkennen geben, dass unser Honorar erhöht und Bürokratie abgebaut werden muss. Die Apothekenzahl in Deutschland ist mittlerweile auf einem historischen Tiefstand, betont Waltraud Hölz, Inhaberin der Rosen-Apotheke.

Lange keine Honoraranpassung mehr

Trotz steigender Kosten und der Inflationsentwicklung gab es in den vergangenen zehn Jahren laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) keine Honoraranpassung. Parallel sorgten Lieferengpässe und mehr Bürokratie für einen kontinuierlich steigenden Mehraufwand ‐ während es angesichts der Missstände gleichzeitig immer schwerer werde, das dafür nötige Personal zu finden.

Der letzte Protesttag im Sommer sei von ihren Kunden „überwiegend verständnisvoll angenommen“ worden, berichtet Hölz. Bis dahin waren die Hintergründe zur Lage der Apotheken, die in diesem Jahr zum Protest führten, vielen von ihnen gar nicht bekannt. Von positiven Rückmeldungen auf den ersten Protesttag berichten auch Robert Stenz von der Kornhaus-Apotheke und Bärbel Becher von der Elisabethen-Apotheke in Leutkirch.

Verständnis bei Kunden

Die Kunden seien gut über deren Anliegen informiert worden, wodurch das Verständnis groß war. Sie finden die Entwicklung im Gesundheitssystem schließlich auch nicht gut, erklärt Stenz. Er geht davon aus, dass der Protest zumindest auf Ebene der Landesgesundheitsminister auch in der Politik angekommen ist.

Auf Bundesebene sieht das offenbar noch anders aus: Mit den auf dem Tisch liegenden Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach würden die Apotheken alles andere als gestärkt werden, heißt es vom Landesapothekerverband Baden Württemberg. Mit der Idee von „Schein-Apotheken“ ohne Apotheker, ohne Labor für Rezepturen und ohne Nacht- und Notdienst verschlechtere er die Versorgung der Menschen in der Fläche, erklärt Tatjana Zambo, die Präsidentin des Landeverbands.

Isnyer Apotheken auch dabei

Wie in Leutkirch beteiligen sich auch in Isny wieder alle Apotheken an der Protestaktion und lassen am Mittwoch die Türen geschlossen, berichtet Natascha Römer von der dortigen Beilharz-Apotheke. Die Isnyer Apotheken hätten sich im Vorfeld entsprechend abgesprochen.

Negative Rückmeldungen auf den Protesttag im Sommer habe es auch in der Beilharz-Apotheke nicht groß gegeben. Generell, so Römer, gab es relativ wenige direkte Rückmeldungen. Zum einen konnten sich die Patienten durch die Information im Vorfeld auf die Schließungen vorbereiten.

Zum anderen sind die Herausforderungen, mit denen die Apotheken zu kämpfen haben, für viele Außenstehende wohl schwer greifbar, vermutet Römer. Was die Kunden wirklich unmittelbar spüren, seien die Lieferschwierigkeiten, während das etwa bei den Honorarfragen schon wieder anders sei.

Rabattverträge als Problem

Ein weiteres Problem, dass befragte Apotheker aus der Region schon vor dem Protest im Sommer anführten, ist die Abwanderung der Arzneimittel-Produktion aus Deutschland. Als Grund dafür nannte Stenz die Rabattverträge der Krankenkassen. „Wir brauchen dringend wieder eine Arzneimittel-Produktion in Deutschland, um Selbstversorger zu sein. Derzeit werden die im Ausland produzierten Arzneimittel in besser zahlende Länder geliefert, mit unsicheren Lieferketten können wir nicht versorgen“, ergänzte Hölz damals.

Dass nun erneut Protest nötig ist, liege auch daran, dass die Probleme nach wie vor nicht gelöst sind. Römer verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass zwischenzeitlich mit der Löwen-Apotheke in Leutkirch eine Apotheke mangels Nachfolger schließen musste. Das zeige, so Römer, wie schwer die Lage ist ‐ „und Besserung ist nicht in Sicht“. Ähnlich äußert sich auch Stenz: Die Apotheken seien an der Schmerzgrenze, die Finanzierung werde immer schwieriger.

Versorgung über Notdienstapotheken

Auch wenn in Leutkirch und Isny alle Apotheken bei der Aktion mitmachen, wird die Arzneimittelversorgung für Notfälle über die Notdienstapotheken aufrechterhalten, vergleichbar mit einem Wochenende. In Leutkirch hat an diesem Tag die Elisabethen-Apotheke Notdienst. Bearbeitet werden dort aber tatsächlich nur Notfälle.

Auch Patienten aus Isny müssen im Notfall nach Leutkirch kommen. In Isny gibt es an diesem Tag regulär keine Notdienstapotheke, wie Römer erklärt. Im Sommer haben die Isnyer Apotheken beim Protesttag deswegen am Abend für eine Stunde doch noch geöffnet. Beim zweiten Protesttag bleibe aber überall komplett zu.