Alkoholisiert und ohne Führerschein gegen Baum

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 29-Jähriger rechnen, nachdem er in den frühen Morgenstunden des Sonntags zwischen Ottmannshofen und Aichstetten mit einem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt ist. Dies berichtet die Polizei.

Nach dem Unfall montierte der 29-Jährige die Kennzeichen von dem Sprinter ab und flüchtete zu Fuß. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die Wohnschrift des 29-Jährigen ermitteln und diesen dort alkoholisiert und leicht verletzt antreffen. Ein Alkoholtest ergab knapp ein Promille, weshalb die Beamten zwei Blutentnahmen in einer Klinik veranlassten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 29-Jährige darüber hinaus auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Sprinter, an dem Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden ist, wurde abgeschleppt.