Bis Ende vergangener Woche war Zeit, Listen für die Gemeinderatswahlen am 9. Juni einzureichen.

Seither steht fest: Wie in Isny tritt die AfD auch in Leutkirch und Bad Wurzach nicht mit einem eigenen Wahlvorschlag zur Gemeinderatswahl an, wie die jeweiligen Stadtverwaltungen auf Nachfrage der Redaktion berichten.

Zuvor hielte sich die Partei über ihre entsprechenden Pläne lange Zeit bedeckt.