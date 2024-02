Nach 30 Jahren ist Schluss: Joachim Krimmer (CDU) hat sich dazu entschlossen, in diesem Jahr nicht mehr als Leutkircher Stadtrat zu kandidieren. Im Interview blickt der 68-Jährige auf denkwürdige Entscheidungen der letzten Jahrzehnte zurück und erklärt unter anderem, dass sich einige Themen ständig wiederholen.

Herr Krimmer, genießen Sie noch die letzten Monate im Gemeinderat oder sind Sie froh, dass Sie es bald geschafft haben?

Ich bin sehr gerne ein Teil des Gemeinderats und werde mich bis zum Schluss mit voller Kraft einbringen. Wenn ich auf die anschließende Zeit blicke, kommt vor allem Wehmut auf.

Mein Leben wird sich ab dem Sommer gewaltig ändern. Joachim Krimmer

Denn es fallen noch weitere Ehrenämter weg: der Posten im Aufsichtsrat der Volksbank Allgäu-Oberschwaben und die Präsidentschaft der Handwerkskammer Ulm. Bei beiden greift die Altersgrenze. Langweilig wird mir aber auch in Zukunft nicht werden.

Warum haben Sie sich bewusst dazu entschieden, nach 30 Jahren einen Schlussstrich unter Ihre Zeit im Gemeinderat zu ziehen?

Mir ist in letzter Zeit immer stärker bewusst geworden, dass sich die Themen, über die diskutiert wird, über die Jahre wiederholen. Wenn das zuletzt der Fall war, war mir schon fast klar, wie das Gremium entscheiden wird. Stundenlang über einen Sachverhalt zu diskutieren, von dem ich das Ergebnis meistens schon kenne, hat mich gestresst. Deshalb ist es für mich an der Zeit, aufzuhören. Die 30 Jahre waren eine schöne Zeit und wir konnten für die Stadt sehr viel bewegen.

Welche Themen tauchen denn immer wieder auf?

Zum Beispiel die Verkehrsberuhigung in der Marktstraße. Dieses Thema gab es schon vor mehr als 30 Jahren. Ich bin der Meinung, wir haben aktuell eine sehr gute Lösung. Es ist mir langsam wirklich zu viel, dieses Thema immer wieder zu diskutieren. Andere Dauerthemen sind etwa die Sanierung von Schulen, manche Baufragen oder der ÖPNV.

Welche Entscheidung der letzten Jahrzehnte hatte rückblickend die größten Auswirkungen auf die Stadt Leutkirch?

Das war eindeutig der Entschluss, dass sich Center Parcs in Leutkirch niederlassen kann. Mit dem Ferienpark Allgäu haben wir in Leutkirch seither einen Zuwachs in verschiedenen Bereichen. Und wir haben ein Spaßbad, das die Leutkircher nutzen können und das wir auf andere Weise nie bekommen hätten.

Welche anderen denkwürdigen Beschlüsse werden Ihnen in Erinnerung bleiben?

Da fällt mir sofort die Sanierung des Freibads Stadtweiher ein, für die wir um die Jahrtausendwende intensiv gekämpft haben. Das Ziel der CDU war es von Anfang an, das Schwimmbecken mit der Rutsche, ordentlichen Umkleidekabinen und weiteren Angeboten bauen zu lassen. Nach vielen Diskussionen haben wir das im Rat durchbekommen. Andere wollten es beim Baden im natürlichen Wasser des Stadtweihers belassen und auf ein „Chlorbecken“ verzichten.

Eine andere heiße Entscheidung war in den 1990er-Jahren der Bau des Pfarrstadels Reichenhofen. Baut man einen Theatersaal mit Bühne oder nicht? Darüber wurde heiß diskutiert. Mit einer Mehrheit von nur einer Stimme hat sich dann der Gemeinderat dafür entschieden. Wenn ich mich anders entschieden hätte, wäre der Pfarrstadel nicht gebaut worden. Das hat mir einmal mehr gezeigt: Es kommt auf jeden Einzelnen an.

In Erinnerung bleibt mir auch die Entscheidung zur neuen Festhalle. Wir von der CDU wollten die am Bahnhof anbauen. Der Gemeinderat hatte das auch schon so entschieden. Dann wurden allerdings Gutachten mit der Bahn erstellt und Fragen aufgeworfen, ob zum Beispiel die Piccoloflöte noch gehört wird, wenn draußen der Regionalexpress vorbeifährt. Später hieß es, man könne dort erst in einigen Jahren bauen, auch deshalb fiel der Entschluss, die Festhalle an der Herlazhofer Straße zu bauen.

Bei welchen wichtigen Abstimmungen würden Sie heute anders entscheiden?

Eine Fehlentscheidung war zum Beispiel, auf dem Alten Friedhof die Aussegnungshalle zu modernisieren. Ein Gemeinderat hatte davor gewarnt, dass sich die Beerdigungskultur ändern werde. Wir haben das zunächst nicht geglaubt. Aber mit dem Bau der neuen Aussegnungshalle änderte sich die Kultur tatsächlich.

Mussten Sie als Gemeinderat häufiger mit Anfeindungen zurechtkommen?

Ich bin zum Glück nie körperlich angegangen worden. Aber man bekommt regelmäßig Gegenwind und manchmal wird man auch beschimpft. Nach manchen Entscheidungen schauen einen Menschen, mit denen man sich gut verstanden hat, auf der Straße plötzlich nicht mehr an. Aber das gibt sich alles mit der Zeit wieder. Auch einige anonyme Briefe - teilweise mit Drohungen - habe ich erhalten. Aber die schönen Erlebnisse als Gemeinderat überwiegen bei weitem.

Hand aufs Herz: Haben Sie immer alle Sitzungsvorlagen ausführlich durchgelesen?

(lacht) Das ist der Vorteil einer großen Fraktion wie der CDU. Es gibt Experten in vielen Bereichen. Wenn zum Beispiel eine Vorlage für ein Bauvorhaben in Herlazhofen kam, habe ich mich manchmal auch auf die Expertise meines Kollegen Alois Peter (Ortsvorsteher von Herlazhofen, Anm. d. Red) verlassen und die Vorlage nur überflogen. Mit der Zeit hat man aber auch eine gewisse Routine und kann die Unterlagen zügiger durcharbeiten.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Stadt Leutkirch?

Weiterhin eine gute Entwicklung im Gewerbe und der Industrie. Wichtig ist mir auch, dass wir auch in Zukunft viele junge Familien haben, den Frieden in der Stadt halten und finanziell weiterhin so gut dastehen.