Änderungen im Busverkehr ab 10. Dezember

Einige Neuigkeiten bringt der Fahrplanwechsel am 10. Dezember auch für Bad Wurzach, Leutkirch und Umgebung. Unter anderem gibt es eine neue, tägliche Frühverbindung von Bad Wurzach nach Leutkirch, wie die bodo mitteilt.

Die bisherige Haltestelle „Bad Wurzach Post“ erhält eine neue Bezeichnung und heißt künftig „Bad Wurzach Salvatorkolleg“. Da sich an dieser Stelle schon seit 2004 keine Postfiliale mehr befindet, ist der bisherige Name vor allem für Auswärtige irritierend und nicht mehr aktuell. Das Salvatorkolleg hingegen ist weiträumig bekannt.

Künftig gibt es eine neue Fahrt der Linie R90 an Schultagen um 5.53 Uhr von der Haltestelle Salvatorkolleg nach Leutkirch, mit der Ankunft am dortigen Bahnhof um 6.19 Uhr. Diese Verbindung hatte es bisher nur in den Schulferien und am Wochenende gegeben. Fahrgäste hatten jedoch den Wunsch nach einer täglichen Verbindung geäußert. Das für die Linie zuständige Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) kommt diesem Wunsch gerne nach.

In Leutkirch selbst stellt ab dem Fahrplanwechsel die neue Linie 132 die Verbindungen ins Gewerbegebiet her. Bisher hatten stets die Busse der Regiobus-Linie R90 Bad Wurzach - Leutkirch mit einer zusätzlichen Schleife Bahnhof - Zeppelinstraße - Bahnhof das Gewerbegebiet erreicht. Das ändert sich nun: Zu den Zeiten, in denen die neuen Schnellbusse der Linie S95 zwischen Leutkirch und Isny verkehren, gehen diese auf die Linie 132 über und fahren ins Gewerbegebiet. Zu den übrigen Zeiten übernehmen Busse der Linien R90 von und nach Bad Wurzach, 7551 in Richtung Isny sowie 7550 in Richtung Wangen die Fahrten auf der Linie 132.

Ob sie am Bahnhof umsteigen müssen oder sitzen bleiben können, erkennen Fahrgäste vom und zum Gewerbegebiet am bequemsten anhand der digitalen Fahrplanauskunft, unter anderem auf www.bodo.de und in der bodo-FahrplanApp. Die Daten werden rechtzeitig zum Fahrplanwechsel in die Auskunft eingespielt.