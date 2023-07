Leutkirch

Abschlussfeier an der Otl–Aicher–Realschule

Leutkirch / Lesedauer: 2 min

Die Jahrgangsbesten Theresa Kiesel und Lukas Kinzelmann mit Schulleiter Manfred Trieloff und den beiden Klassenlehrkräften Herrn Weiland und Herrn Ramspott. (Foto: Schule )

Wie für die Schülerinnen und Schüler vor einigen Jahren ihre Schulzeit an der Otl–Aicher–Realschule begonnen hatte, so endete sie auch mit einem Gottesdienst in der Aula der Schule mit dem Leitgedanken „Lebenswege“, der von Gemeindereferent Benjamin Mayer geleitet wurde. Bewegende musikalische Beiträge umrahmten den Gottesdienst.

Veröffentlicht: 24.07.2023, 16:05 Von: sz