85– Jährige wird Opfer einer Trickdiebin

Wie bei der Polizei erst nachträglich angezeigt wurde, hat am Freitag eine Trickdiebin eine 85 Jahre alte Frau um Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erleichtert. Das teilt die Polizei mit.

Die Unbekannte klingelte gegen 16 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin in der Rudolph–Roth–Straße und gab vor, ihr ein paar Fragen stellen zu müssen. Sie führte ihr Opfer auf deren Terrasse und bat dort die Frau unter anderem um eine Spende. Die Polizei geht davon aus, dass währenddessen mutmaßlich eine zweite Person in der Wohnung nach Wertsachen gesucht und den Schmuck gestohlen hat. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Trickdiebstahls und bittet unter Tel. 07561/8488—0 um Hinweise zu der schlanken Frau, die zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein soll und eine Kopfbedeckung trug. Die Unbekannte war weiß gekleidet und trug eine weiße Schürze mit einem bunten Schild davor, weshalb die Seniorin davon ausging, dass es sich um eine Krankenschwester handelt. Sie soll deutsch mit starkem ausländischem Akzent gesprochen haben.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, Fremden Zutritt zu Haus oder Wohnung zu gewähren. Trickdiebe nutzen die Situation schamlos zum Stehlen und zum Ausspähen aus. Aber auch Ablenkungsmanöver an der Haustür wie die Bitte um ein Glas Wasser können den Tätern genügen, um an Wertsachen der oft betagteren Opfer zu gelangen. Weitere Tipps und Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen gibt es auf www.polizei–beratung.de oder bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0751/8031048.