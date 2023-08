Um nahezu 50.000 Euro haben Betrüger einen 58–Jährigen aus einem Leutkircher Teilort gebracht. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, sei das Opfer über soziale Medien mit einer angeblichen US–Soldatin in Kontakt gekommen, die den Mann emotional beeinflusste und ihm eine Beziehung vorgaukelte.

Die vermeintliche Soldatin gab demnach vor, sich derzeit in Syrien zu befinden. Im Verlauf der Kommunikation über die sozialen Medien gaben die Betrüger vor, dem 58–Jährigen ein wertvolles Paket mit persönlichen Gegenständen übersenden zu wollen. Dieses würde die Frau bei einem persönlichen Treffen mit dem 58–Jährigen dann in Empfang nehmen. In der Folge forderte ein angebliches Transportunternehmen unter immer neuen Vorwänden Gebühren für das Paket.

Zu spät misstrauisch geworden

Der 58–Jährige überwies diese im Glauben, das Geld von der Soldatin zurück zu erhalten. Nachdem der Mann den fünfstelligen Betrag überwiesen, aber kein Paket erhalten hatte, wurde er skeptisch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Diese warnt vor den Betrugsmaschen „Love Scamming“ und „Romance Scamming“, bei denen die geschulten Betrüger ihre Opfer rasch in eine emotionale Abhängigkeit manövrieren und so unter fadenscheinigen Gründen an deren Erspartes gelangen.