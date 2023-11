50 Jahre Umbau der evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch

In diesen Tagen jährt sich der Abschluss der grundlegenden Umgestaltung der evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch nach den Plänen von Architekt Heinz Rall zum 50. Mal: Am Ersten Advent 1973 wurde die Kirche wieder eingeweiht.

