25 Jahre alt wird in dieser Woche das Elektrotechnische Museum in Leutkirch. Das wird am kommenden Wochenende mit einem zweitägigen Museumsfest gefeiert. Erstmals gibt es dann auch die neue Kinderabteilung zu sehen.

Das Museum liegt etwas versteckt an der Ecke Isnyer Straße/Eichenstraße. Wer sich in die große ehemalige Kupferschmiede Wagenseil hineinbegibt, betritt eine andere Welt. Im ersten Moment ist man angesichts der Unmengen an Geräten, die man sieht, ein wenig orientierungslos.

Mixen, föhnen, bohren

Manfred Stör, Gründer und Eigentümer des Museums, gibt einem die Orientierung. Zeit muss man dafür freilich mitbringen. Zwei bis drei Stunden dauert eine Führung. Waschmaschinen, Kühlschränke, Flipperautomaten, Musikboxen, Radios, Toaster, ein Vielzweckgerät, mit dem man mixen, föhnen, staubsaugen und bohren kann, Plattenspieler: Es gibt kaum etwas, was mit Strom läuft, das hier nicht zu finden ist.

Eine Geschirrspülmaschine der besonderen Art. (Foto: Steffen Lang )

Das Besondere: (fast) alles funktioniert, alles darf man anfassen. Das ist Manfred Stör auch sehr wichtig, darauf ist er stolz. Was noch nicht läuft, wird vom gelernten Elektromeister zum Laufen gebracht. Wobei da schon manchmal Geduld gefragt ist. „Wenn ich mal viel Zeit habe“, ist einer der Sätze, den Manfred Stör immer wieder sagt.

Immer mehr Führungen

Und mit der Zeit ist es beim Rentner so eine Sache. „Früher hatten wir vielleicht 30 Führungen im Jahr. In diesem hatten wir schon 60, und es ist erst September.“ Museumsleiter sei inzwischen ein Vollzeitjob für ihn. Einer freilich, den er mit Leib und Seele ausfüllt: „Es ist gigantisch. Ich bin einfach zufrieden.“

Ein Museum dieser Art sei für ihn schon immer Traum und Ziel gewesen, blickt der 67-jährige Manfred Stör zurück. Als Elektriker-Lehrling fing er mit dem Sammeln an, eine Waschmaschine und ein Kühlschrank waren die ersten Schätze des damals 15-Jährigen. Es wurden bald immer mehr. „Die Kollegen haben mich für verrückt erklärt, aber mein Vater hat mich von Anfang an unterstützt.“

Von Lager zu Lager

Ein großes Hinterzimmer im Rembold-Haus, in der heutigen Pizzeria Primavera, war das erste Lager, das ihm Vater Philipp besorgte. Später zog er um in ein Hintergebäude des Salzstadels, dann ins Lager des einstigen Handelshauses Schal, etwa da, wo sich heute das Radgeschäft in den Bahnhofsarkaden befindet. Als Zwischenlösung gab’s schließlich noch bis zur Museumseröffnung Räume bei Engst in der Brühlstraße. Noch heute hat er, mittlerweile in der Schlachthofvilla, in dieser Straße ein Requisitenlager.

So, wie das Elektrotechnische Museum ohne Manfred Stör undenkbar ist, so ist es der Museumsleiter ohne seine Frau Monika, die er 1976 geheiratet hat. „Als ich ihn kennen- und lieben lernte, hat er noch nicht ganz so verrückt gesammelt“, erzählt sie mit Augenzwinkern. Und so sei sie „seine Zweitfrau nach der Feuerwehr“ geworden.

Es kostet Überwindung

Und sammelte fortan mit ihrem Manfred. „Ich hab’ sie anfangs für verrückt erklärt“, erinnert der sich an das, was Monika da auf einmal anbrachte. Das waren nämlich nicht Elektrogeräte, sondern das zeitgemäße Drumherum: Cocktailgläser, Porzellan, Nierentische, Schränke und und und. „Das gab meiner Sammlung noch den Wow-Effekt. Es hat mich schon viel Überwindung gekostet, dass ich meiner Frau Recht geben musste“, erzählt Manfred Stör schmunzelnd.

Geräte plus Accessoires wurden zum Renner bei Ausstellungen und Messen. „Die Macher vom Dorffest in Rot an der Rot waren die ersten, die mir erlaubt haben, auszustellen“, sagt Stör. Noch heute gehört er dort zum festen Inventar, und das sogar im ehrwürdigen Vogler-Saal des Rathauses. Auch bei der Klassikwelt Bodensee in Friedrichshafen ist er Stammgast, feste Ausstellungen hat er außerdem im Wolfegger Auto- und im Uhldinger Traktor-Museum.

Junges Publikum

„Das kenn’ ich noch von meinen Eltern.“ „Das hatten wir früher auch.“ Aber auch: „Ich weiß, dass es so was gab, aber ich seh’ es heute zum ersten Mal.“ Das sind typische Sätze der Museumsbesucher. Und die werden seit einigen Jahren immer jünger, und das macht Stör auch stolz. „Hier sind schon Kindergeburtstage gefeiert worden, ein junges Mädel hat hier die Party zu ihrem 18. ausgerichtet, und einen Junggesellinnenabschied gab’s hier auch schon.“

Ein erster Blick in die neue Kinderabteilung, die in den vergangenen Wochen aufgebaut wurde. (Foto: Steffen Lang )

Verjüngt wird seit einiger Zeit auch der Bestand des Museums. „Ich sammle nun auch Geräte aus den 1980ern und 1990ern“, erzählt Stör. Und pünktlich zum 25-Jahr-Jubiläum ist auch die Kinderabteilung fertig. Mit großer Modelleisenbahn, Dampfmaschinen, einer Faller-Rennbahn und vielem mehr, was man von Zuhause kennt oder selbst mal hatte.

Stör hat einen Traum

Zum 20. Geburtstag gab’s den Kinoraum als Neuheit im Museum, nun also zum 25. die Kinderabteilung. Was wird’s in fünf Jahren geben? Tatsächlich hat Manfred Stör einen großen Traum. „Das Haus nebenan würde ich gerne wieder herrichten und dann im Stil der 1960er einrichten. Da könnte ich dann auch Übernachtungsmöglichkeiten anbieten.“ Klappt natürlich nur, wenn er mal viel Zeit hat.

Das Museumsfest ist am Samstag, 30. September, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 1. Oktober, von 11 bis 17 Uhr.