Wegen eines riskanten Überholmanövers ist es am Montag gegen 18 Uhr auf der B 465 nahe Diepoldshofen zu einer Frontalkollision gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beteiligten glücklicherweise nur leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen überholte ein 25-jähriger Fahrer eines Mitsubishi von Bad Wurzach kommend ‐ circa 500 Meter vor dem Ortseingang Diepoldshofen ‐ eine Fahrzeugkolonne. Nachdem er an zwei Pkws und einem Lkw mit Anhänger vorbeigefahren war, kam ihm ein Mercedes entgegen. Es kam zur Frontalkollision der beiden Autos, woraufhin der Mitsubishi zur Seite geschleudert wurde und sich überschlug.

Führerschein wird entzogen

Wegen der hohen Gefährdung bei diesem Überholvorgang wurde dem 25-Jährigen noch an Ort und Stelle der Führerschein entzogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der sich nach Angaben der Polizei in der Gesamtsumme auf circa 30.000 Euro belaufen dürfte. Beide Fahrzeuge mussten durch den hinzugerufenen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 46-jährige Fahrer des Mercedes erlitten Prellungen.

Zeugen zu diesem Verkehrsunfall oder zum Fahrverhalten des Mitsubishi-Fahrers werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 in Verbindung zu setzen.

Tragischer Fall aus Bad Waldsee

Wie schlimm riskante Überholmanöver enden können, hat zum Beispiel ein Unfall im vergangenen Jahr zwischen Haisterkirch und Bad Waldsee gezeigt. Eine junge Frau kam dabei ums Leben. Der Unfallverursacher wurde vor wenigen Wochen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.