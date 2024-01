„Wohnungslosigkeit steigt auch in Leutkirch“, so lautete kürzlich der Titel eines Berichts, in dem es vor allem um die Auslastung der Obdachlosenunterkünfte ging. Neben den stark gestiegenen Baupreisen und damit einhergehenden hohen Mieten wurde auch der Mangel an sozialem Wohnraum als Grund für den Anstieg genannt. Schwäbische.de wirft vor diesem Hintergrund nochmals einen detaillierteren Blick auf die Entwicklung im Bereich der Sozialwohnungen.

18, 18, 32, 56 - diese Zahlen unterstreichen, dass zumindest die Tendenz beim Thema Sozialwohnungen in Leutkirch derzeit in die richtige Richtung zeigt. 18 sozial gebundene Mietwohnungen gab es Ende 2019. Nachdem diese Zahl auch Anfang 2021 noch aktuell gewesen war, waren es Ende 2023 schon 32. Und im Laufe des gerade gestarteten Jahres sollen zu diesen nochmals 56 neue Sozialwohnungen dazukommen. Offen ist derzeit aber, wie es danach weitergeht.

Verbesserte Lage

„Die Lage hat sich etwas verbessert“, erklärt Thomas Stupka, bei der Stadtverwaltung Leutkirch unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, zuversichtlich. Und in den nächsten Jahren werde sie sich noch weiter verbessern, so Stupka mit Blick auf neu dazukommende Sozialwohnungen. Anfang 2021 war von Seiten der Stadtverwaltung noch von einem „eklatant gewordenen Mangel an Sozialwohnungen“ die Rede.

Zuletzt sind laut Stupka 2023 insgesamt 14 neue Sozialwohnungen entstanden, zwölf davon in der Dekan-Willburger-Straße in Leutkirch sowie zwei im Mohnblumenweg in Friesenhofen.

2024 werden voraussichtlich 56 Sozialwohnungen entstehen, davon 49 Sozialwohnungen in der Sägestraße in Leutkirch und sieben Sozialwohnungen im Krokusweg in Friesenhofen“, blickt Stupka voraus.

Wohnungen in Storchengärten

Bei den Wohnungen in der Sägestraße handelt es sich dabei um Teile der Gebäude, die derzeit noch im ersten Bauabschnitt des neuen Quartiers Storchengärten gebaut werden. Im Spätsommer 2023 erklärte Rainer Geser vom Investor IVG, dass diese Häuser vermutlich Mitte 2024 bezugsfertig sein werden. Damit übererfülle man bei diesem Projekt den Schlüssel für den vorgeschriebenen Anteil an Sozialwohnungen - „aus Überzeugung“, wie Geser betonte.

Geht man davon aus, dass die 32 Sozialwohnungen von 2023 auch in einem Jahr noch Bestand haben und es mit den 56 neuen Sozialwohnungen in 2024 klappt, wäre man in Leutkirch bei knapp 90 solcher sozial gebundener Mietwohnungen angelangt. Ob die Entwicklung auch 2025 so weitergeht, könne man aktuell aufgrund der Situation im Baugewerbe noch nicht beurteilen, so Stupka.

Trotzdem weiter Mangel

Klar ist auch: Trotz der Zuwächse besteht in Leutkirch nach wie vor ein „Mangel an sozialem Wohnraum beziehungsweise mietpreisgebundenem Wohnraum“, wie Stupka kürzlich erklärte. Auch hier fehle es „wie überall in der Region an bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen oder Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind“.

Die Stadt selbst vermietet derzeit insgesamt 78 Wohnungen, die sich am Mietspiegel orientieren, erklärt er weiter. Das seien aber keine staatlich geförderten Sozialwohnungen im Sinne des sozialen Wohnungsbaus. Da die Wohnungen allerdings, so der Stand 2021, überwiegend eher älteren Baujahres und eher einfach ausgestattet sind, ist der Mietzins relativ günstig.