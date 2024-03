20 junge Musiker vertreten das württembergische Allgäu

Offenburg und Meckenbeuren waren in diesem Jahr vom 13. bis 17. März die Veranstaltungsorte für den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“. Junge Musikerinnen und Musiker aus ganz Baden-Württemberg hatten sich in den zahlreichen Regionalwettbewerben für die Teilnahme am Landesausscheid qualifiziert und stellten sich wohlvorbereitet den Urteilen der Fachjurys.

Von der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) waren insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler in den Solokategorien Blas- und Zupfinstrumente sowie in den Ensemblewertungen Duo Klavier und Streichinstrument, Duo Kunstlied und Schlagzeugensemble mit von der Partie und hinterließen beeindruckende musikalische Visitenkarten des württembergischen Allgäus im badischen Offenburg.

Nach all den Vorbereitungen, der Anreise und dem gespannten Warten auf den eigenen Wettbewerbsbeitrag, fällt die Anspannung erst nach dem Musizieren etwas ab oder wird durch die mit Spannung erwartete Punktevergabe ersetzt. Die Teilnehmer der JMS konnten sich mit ihren Darbietungen dritte, zweite und erste Preise bis hin zu den maximal möglichen 25 Punkten sichern. Mit Matthias Buchbinder (Euphonium) und dem Schlagezugensemble Katja und Bernd Kempter sowie Hendrik Späth können sogar vier Teilnehmer beim Bundeswettbewerb vom 16. bis 23. Mai in Lübeck ihr Können unter Beweis stellen.

Eine Übersicht der Preisträger des 61. Landeswettbewerbs von „Jugend musiziert“: Solowertung: Blockflöte: Binger Moritz, Amtzell, IV, 21 Punkte 2. Preis; Klarinette: Hasel Max, Wangen-Niederwangen, II, 22 Punkte 2. Preis; Barth Franka, Wangen-Neuravensburg, V, 18 Punkte, 3. Preis; Saxophon: Buchbinder Simone, Leutkirch-Friesenhofen, III, 21 Punkte 2. Preis; Fagott: Hentsch Mareile, Leupolz-Herfatz, III, 20 Punkte 2. Preis; Horn: Schuhmacher Leni, Leutkirch-Willerazhofen, III, 19 Punkte, 3. Preis; Euphonium: Fischer Fabian, Leutkirch, II, 25 Punkte 1. Preis; Buchbinder Mathias, Leutkirch-Friesenhofen, V, 24 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung; Posaune: Hasel Jonathan, Wangen-Niederwangen, V, 22 Punkte 2. Preis; Stibi Jakob, Wangen, V, 19 Punkte 3. Preis; Gitarre: Wehrmann Balthar, Isny-Neutrauchburg, III, 20 Punkte 2. Preis.

Ensemblewertung: Duo: Klavier und ein Streichinstrument: Ittner Marlene, Wangen, Prestel Anna, Wangen, V, 20 Punkte 2. Preis; Jooß Emilia, Wangen, Jooß Marlene, Wangen, V, 18 Punkte 3. Preis; Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier: Jooß Emilia, Wangen, Jooß Marlene, Wangen, V, 22 Punkte, 2. Preis; Schlagzeug-Ensemble: Kempter Katja, Argenbühl-Eglofs, V, 24 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung, Kempter Bernd, Argenbühl-Eglofs, 24 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung, Späth Hendrik, Amtzell, 24 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung.