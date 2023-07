20 Grundschulen erhalten Nistkästen

Die Stiftung der Volksbank Allgäu–Oberschwaben eG (VBAO) unterstützt im Rahmen des Projektes Garten3 Schulen in der Region mit Mitteln aus dem VR–GewinnSparen. In diesem Jahr erhielten 20 Schulen insgesamt 40 Nistkästen für Vögel inklusive WLAN–Kamera, was einer Spendensumme von gut 17.000 Euro entspricht.

Die Grundschule Reichenhofen hat bereits zu Beginn des Jahres drei Nistkästen erhalten. Mittlerweile sind in den aufgehängten Kästen Vögel eingezogen, und es gab Nachwuchs. Josef Hodrus, Vorstandssprecher der VBAO und Vorstandsvorsitzender der Stiftung der Bank, war mit dem CDU–Landtagsabgeordneten Raimund Haser, der auch Kuratoriumsmitglied der Stiftung der VBAO ist, an der Grundschule zu Gast, um sich die Nistkästen anzuschauen.

„Vögel haben immer weniger Möglichkeiten, eine geeignete Höhle als Brutstätte zu finden“, sagte Hodrus bei seinem Besuch in Reichenhofen. Fachlehrer Johannes Hillebrand ergänzte, dass die heimischen Wildvogelarten und deren Merkmale den Kindern zum Großteil noch unbekannt seien. „Unsere Nistkästen haben daher zwei Aufgaben: Sie sollen zum einen dabei helfen, Vögeln einen geeigneten Ersatz zum Brüten zu schaffen. Zum anderen erhalten die Schüler dank der Kamera einmalige Einblicke in das Innenleben einer solchen Brutstätte. So können die einzelnen Phasen und Unterschiede im Nestbau sowie die Aufzucht der Jungvögel live miterlebt werden, ohne die Vögel dabei zu stören.“ Die Kinder können die Bilder der Kamera mit Hilfe einer App anschauen. Eingebettet in den Tagesablauf sollen die Aufnahmen aus den Nistkästen spielerisch dazu beitragen, dass die Kinder einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur erlernen und sensibel mit ihrer Zukunft umgehen.

„Das Thema Nachhaltigkeit ist fest im Leitbild unserer Bank und somit auch unserer Stiftung verankert“, sagte Hodrus. Auch Haser freut sich über die Resonanz zum Projekt des Landes, da es nicht nur reine Bildung, sondern zusätzlich Werte wie Verantwortung und nachhaltiges Handeln vermittele.