20.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist am Sonntag kurz nach 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 8025 Höhe Zollhaus entstanden. Das teilt die Polizei mit. Eine 68-jährige Mitsubishi-Fahrerin, die auf der Kreisstraße in Richtung Leutkirch fuhr, hatte zunächst den Blinker gesetzt, um in Richtung Isny abzubiegen. Kurz vor der Einmündung entschied sie sich um und fuhr weiter geradeaus. Dies deutete eine 22-jährige Audi-Fahrerin offenbar falsch und fuhr von der L 319 auf die Kreisstraße ein. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Der Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Audi.