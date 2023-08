19–Jähriger aus Leutkirch will in die Formel 1

Theo Wieder aus Urlau hat sich ein sportliches Ziel gesetzt: Er will Formel–1-Fahrer zu werden. Diesen Traum hat der heute 19–Jährige seit dem Moment, als er zum ersten Mal in einem Kart fuhr. Der Weg in die Königsklasse des Motorsports — den Wieder ohne größere finanzielle Unterstützung seiner Eltern bewältigen muss — ist allerdings weit und anstrengend.

„Mein Vater und seine Freunde sind ziemlich autobegeistert und haben mich in ihren Bann gezogen“, sagt Theo Wieder im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Mit elf Jahren habe er zum ersten Mal in einem Kart gesessen und sofort gewusst, dass er einmal Rennfahrer in der Formel 1 werden will, erzählt der Urlauer. Diese Fahrt habe ihm damals „ein absolutes Freiheitsgefühl“ vermittelt.

Der 19-Jährige beweist sich derzeit in der Formel 4. (Foto: Wieder )

Start mit geliehenen Karts

Drei Jahre später machte sich Wieder auf den Weg, seinen Traum in die Realität umzusetzen. Das Problem: Seine Eltern haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, um ihn bei seinen Plänen zu unterstützen. Zudem würden sie sich für ihren Sohn einen zukunftssicheren und weniger gefährlichen Job wünschen. Deshalb begann der Urlauer früh mit der Suche nach potenziellen Unterstützern und entschloss sich im Alter von 14 Jahren, zunächst mit geliehenen Karts zu fahren.

2020 habe sich dann die Möglichkeit ergeben, zunächst an einer Simulator–Rennserie teilzunehmen, die unter anderem von der ehemaligen Formel–1-Teamchefin Monisha Kaltenborn geleitet worden sei. „An meinem 18. Geburtstag hatte ich genug Geld gespart, um einen Testtag in einem Formelauto zu absolvieren“, erzählt Wieder. Mit Erfolg: Ein Teamchef habe „sein Potenzial“ erkannt und den Urlauer zu weiteren Tests eingeladen.

Team muss finanziert werden

Er bekam die Chance, in einem Formel Renault Campus an einem Rennen der Serie „Carbonia Cup“ in Most (Tschechien) teilzunehmen. „Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich die Kosten von 2500 Euro dafür decken soll“, erzählt Wieder. Es gelte bei solchen Wettbewerben vor allem, ein Team zu finanzieren. Eine ausgiebige Suche nach Sponsoren sei letztlich aber erfolgreich gewesen, weshalb er in Tschechien einen vielversprechenden Auftakt habe hinlegen können. So gelang es dem Allgäuer offenbar, auch mit wenig Erfahrung einige Plätze gutzumachen.

„Als ich wieder ausgestiegen bin, haben alle geklatscht. Das war schon ein Ansporn“, berichtet der 19–Jährige.

Auch im laufenden Jahr nahm Wieder bislang an zwei Rennen im Rahmen des „Carbonia Cups“ teil. Diesmal allerdings in einem Formel–4-Fahrzeug. In dieser Kategorie will er sich auch im kommenden Jahr beweisen. Im Mittelpunkt stehe dabei, „Erfahrungen zu sammeln“ und „sich zu zeigen“. Allerdings sei es weiterhin eine Herausforderung, das nötige Geld für die Rennen aufzubringen. Zwischen 5000 und 9000 Euro seien pro Teilnahme erforderlich. Preisgelder gebe es nicht.

Den Motorsport näherbringen

Um einfacher und professioneller mit Sponsoren kooperieren zu können, gründete der Urlauer kürzlich die „Theo Wieder Racing Company“. Außerdem sei es nun auch möglich, kleinere Events anbieten zu können. Ein Beispiel: Bei der Eröffnung des Altstadt–Sommerfestivals stellte Wieder sich und seinen Rennsimulator vor. Großes Interesse habe es rückblickend vor allem bei den Kindern gegeben. Er wolle den Leuten den Motorsport, der relativ unbekannt sei, auch näherbringen, sagt Wieder.

Für das kommende Jahr steuert der leidenschaftliche Rennfahrer, der derzeit die berufliche Schule in Wangen besucht und im Anschluss Fahrzeugtechnik studieren möchte, die nordeuropäische Formel–4-Meisterschaft an. Zu seiner Vorbereitung zählt auch eine tägliche Übungsstunde am Rennsimulator. Dabei lerne er vor allem die Strecken auswendig und erfahre, wie sich das Auto auf der Strecke verhält. Eine „echte“ Fahrt auf der Rennstrecke, bei der Unmengen an Adrenalin ausgeschüttet würden, sei aber nochmal eine ganz andere Hausnummer.

Weitere Informationen gibt es auf Instagram @theowieder1.