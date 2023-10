In Leutkirch, wo vor 15 Jahren die erste Preisverleihung stattgefunden hat, wurden auch jetzt wieder Bürger des Landkreises Ravensburg mit dem Zivilcouragepreis ausgezeichnet. Die 18 Geehrten hatten sich in den vergangenen Monaten in verschiedenen Situationen besonders vorbildlich verhalten. Am Mittwochabend waren sie in den Leutkircher Bocksaal eingeladen.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle wies darauf hin, dass die Initiative, die der damalige Leutkircher Jugendhausleiter Dietmar Müller ins Leben gerufen hatte, „inzwischen weite Kreise zieht.“ Seit ein paar Jahren organisieren Landkreis und Polizei diese Ehrungen, auch in zwei weiteren Landkreisen werden Zivilcouragepreise inzwischen verliehen. Alle 18 Geehrten seien, so der Oberbürgermeister, „ein Gewinn für unsere Gesellschaft“.

Ganz besondere Geschichten

Es sind ganz besondere Geschichten, die zuletzt auch in der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt wurden. Es geht um Menschen, die sich eingemischt haben, die Zivilcourage zeigten und deshalb, wie Landrat Harald Sievers es in seinem Grußwort ausdrückte, „hier als Vorbilder sichtbar gemacht werden sollen, denn eine solidarische Gemeinschaft lebt nun einmal von Zivilcourage“.

Dietmar Müller habe damals erkannt, so sagt Polizeipräsident Uwe Stürmer, „dass es darauf ankommt, im richtigen Moment das Richtige zu tun.“ Und dass man das ruhig auch öffentlich machen solle. Er bemerkt weiter:

Es ist allerdings gar nicht so selbstverständlich, sich einzumischen. Viele Menschen ignorieren andere in Not, fahren bei Unfällen weiter oder schauen einfach weg. Polizeipräsident Uwe Stürmer

Ganz unterschiedliche Situationen

Dafür, dass sie nicht weggeschaut und sich im richtigen Moment eingemischt haben, erhielten am Mittwoch einige Bürger Urkunden und kleine Geschenke. Ein Ehrenpreis sei es, so Stürmer, und auch ein Dankeschön im Namen der Opfer. Für den dafür gestifteten Geldbetrag wurde der Kreissparkasse Ravensburg gedankt.

Die einzelnen Fälle könnten unterschiedlicher nicht sein, die Geehrten kamen auf die Bühne und erzählten kurz, was sie jeweils erlebt hatten. Die Geschichten reichten vom Verhindern eines Suizids an den Bahngleisen über die Rettung einer Rentnerin, die auf einen Telefonbetrüger hereingefallen war oder dem Schutz einer bedrohten Frau in einem Ladengeschäft bis hin zur Strafvereitelung und Verbrecherjagd.

Ukrainerin überführt Dieb

Nicht weggeschaut haben zum Beispiel vier junge Männer, die in einer Ravensburger Shishabar einen gesuchten Straftäter erkannten, verfolgten und auf einem Parkplatz solange festhielten, bis die Polizei eintraf. Viel Zwischenapplaus gab es auch für die Geschichte eines Mannes, der einen Telefonbetrüger leimte, bei der angeblichen Goldmünzenübergabe mitgespielt hat und dabei, wie er zugibt, „gar nicht so locker war und fast einen Herzkasper“ bekommen hätte. Die Polizei überwachte die Aktion, sprang rechtzeitig ein und überführte die Täter.

Auch weitere Fälle, wie das Verhindern einer Autofahrt eines Betrunkenen, die Rettung eines Mannes, dessen Auto wegen eines medizinischen Notfalls auf Bahngleisen zum Stehen kam oder auch die Überführung eines Diebes bekamen viel Applaus. Bei letzterem war der Ukrainerin Antonia Pushkar, die auf dem Ravensburger Wochenmarkt im Sommer Erdbeeren verkaufte, aufgefallen, dass ein Mann im Führerhaus eines Lkws zugange war. Sie ließ ihren Stand in der Obhut einer Kundin, ging hin und als der Betrüger mit einer geklauten Tasche fliehen wollte, hielt sie ihn am Arm fest. Jetzt, bei der Preisverleihung, ist sie nervös, schämt sich fast ein wenig, entschuldigt sich für ihr schlechtes Deutsch und lässt die Tochter übersetzen.

Dass allerdings mutige Menschen manchmal selbst zu Opfern werden können, hat Veronika Mahler am eigenen Leib erlebt, als sie einer Kundin beistand, die von ihrem gewalttätigen Freund verfolgt wurde. Nachdem sie die Kundin vom Laden auf die Straße hinausbegleitet hatte, wurde sie von dem Mann angegriffen und gewürgt. Bis heute hat sie Probleme mit dem Sprechen. Sie bekam für ihren selbstlosen Einsatz von Josef Hiller, dem Opferschutzbeauftragten der Landesregierung, außerdem noch den Sonderpreis des Weissen Rings, einer Opferschutzorganisation, verliehen.