16-jähriger Ladendieb wird handgreiflich

Ein 16 Jahre alter Ladendieb muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, nachdem er sich am Mittwoch kurz vor 19 Uhr in einem Ladengeschäft in den Bahnhofsarkaden mit dem Ladendetektiv angelegt hat. Das teilt die Polizei mit. Der Jugendliche hatte in dem Laden Diebesgut in seine Tasche gesteckt, war dabei vom Detektiv beobachtet und in der Folge angesprochen worden. Der 16-Jährige versuchte zu flüchten und stieß den Mann dabei weg. In der Folge kam es vor dem Geschäft zu einem Gerangel zwischen den beiden Personen, bei dem beide leichte Verletzungen erlitten. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen zum genauen Hergang der Tat aufgenommen.