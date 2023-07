Dieses Urteil hat auch Auswirkungen auf zwei Leutkircher Baugebiete: Der umstrittene Paragraf 13b im Baugesetzbuch ist nicht mit EU–Recht vereinbar. Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde von weniger als 10.000 Quadratmetern dürften nicht im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung überplant werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht vor einigen Tagen entschieden. Von den Folgen sind vor allem die geplanten Gebiete „Bergschmid“ in Adrazhofen und „Bergblick“ in Merazhofen betroffen, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage erklärt. Die „Schwäbische Zeitung“ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist der Paragraf 13b?

Er erlaubte seit 2017 Städten und Gemeinden, neue Wohngebiete im Außenbereich ohne Umweltprüfung in einem beschleunigten Verfahren auszuweisen. Eingeführt wurde der Paragraf, um möglichst schnell Wohnraum für geflüchtete Menschen schaffen zu können. Nachdem die Regelung Ende 2019 zunächst ausgelaufen war, sorgten die Verantwortlichen für eine Verlängerung, um den in vielen Regionen Deutschlands generell bestehenden Wohnraummangel zu bekämpfen. Der Paragraf ist umstritten. Naturschützer sehen Instrumente des Umwelt– und Naturschutzes ausgehebelt.

Warum verstößt der Paragraf gegen EU–Recht?

Die Umweltschutzorganisation BUND hatte gegen ein 13b–Gebiet in der Gemeinde Gaiberg bei Heidelberg geklagt. Dort sollte eine Streuobstwiese neuen Häusern weichen — ohne dass dafür an anderer Stelle Ersatz geschaffen wird. Zunächst scheiterten die Umweltschützer vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Doch die höchsten Bundesverwaltungsrichter in Leipzig gaben ihnen nun Recht und machten einen „erheblichen Verfahrensfehler“ aus. Das Urteil kann nicht angefochten werden. Es stellt fest, dass der deutsche Baurechtsparagraf gegen EU–Recht verstößt. Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus.

Welche Baugebiete sind betroffen?

Nach Angaben der Leutkircher Stadtverwaltung sind vom Urteil vor allem die Baugebiete „Bergschmid“ in Adrazhofen sowie „Bergblick“ in Merazhofen betroffen. Dort läuft derzeit noch das sogenannte Bebauungsplanverfahren.

Andere Leutkircher Baugebiete, die ebenfalls im beschleunigten 13b–Verfahren aufgestellt wurden, sind bereits bebaut. Ein Beispiel dafür: der „Öschweg II“ im Süden der Kernstadt. Ob das Urteil auch Auswirkungen auf solche Bebauungspläne hat, könne die Stadtverwaltung derzeit noch nicht beurteilen. „Hier müssen die Urteils–Begründung und daraus resultierende Empfehlungen abgewartet werden.“

Der Ravensburger Baubürgermeister Dirk Bastin hatte kürzlich gegenüber der SZ allerdings erläutert, dass ältere 13b–Gebiete, die bereits bebaut sind oder in denen die Baugenehmigungen schon erteilt wurden, Bestandsschutz genießen. Es müssten demnach keine Häuser in 13b–Gebieten wieder abgerissen werden, die schon stehen.

Welche Auswirkungen hat das Urteil?

Die Bebauungsplanverfahren in Adrazhofen und Merazhofen müssen nach Angaben der Stadtverwaltung „wohl in ein Regelverfahren überführt werden“. Das bedeutet, dass zunächst vermutlich wieder ein Aufstellungsbeschluss erfolgen muss. Wobei vollkommen offen sei, ob und inwieweit die Vorarbeiten des 13b–Verfahrens einbezogen werden können. Durch eine Umstellung des Verfahrens werde die Bebauung der Gebiete nicht unmöglich gemacht, allerdings erschwert.

Weil die Urteilsbegründung noch nicht vorliegt, sei eine rechtliche Einschätzung der Auswirkungen für die Kommunen aktuell „sehr schwer“. Wie Thomas Stupka, der bei der Leutkircher Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, erläutert, richte sich die Entscheidung der Bundesverwaltungsgerichts nicht gegen die Entwicklung von Wohngebieten im Außenbereich, sondern gegen eine bestimmte Verfahrensart.

„Aus Sicht des Gemeindetags führt das Urteil zu einer großen Verunsicherung in den Kommunen, die im Vertrauen auf gültiges Bundesrecht und vor dem Eindruck großen Wohnraummangels die Beschleunigungsmöglichkeiten des Paragrafen 13b genutzt haben. Sie dürfen dafür nun nicht abgestraft werden. Deshalb ist der Bundesgesetzgeber gefordert, möglichst schnell eine praktikable Lösung zu finden, um den nun eingetretenen Schwebezustand zu überwinden“, erklärt Stupka.

Was hält die Stadtverwaltung von der Entscheidung?

Der Paragraf 13b sei bei der Einführung im Gemeinderat und der Verwaltung sehr kritisch diskutiert worden. Dennoch habe er es ermöglicht, schnelle Bebauungsplanverfahren durchzuführen und Wohnraum zu schaffen. Nach Ansicht der Verwaltung kommt dieses Urteil reichlich spät. Der Paragraf ist seit mittlerweile rund sechs Jahren in Anwendung.

„Dass das Fehlen einer Umweltprüfung nicht mit EU–Recht vereinbar ist, hätte entsprechend früher festgestellt werden müssen, bevor über Jahre hinweg Fakten geschaffen wurden. Für die Verwaltung ist es sehr ärgerlich, dass wir uns auf die rechtlichen Vorgaben der Bundesregierung nicht verlassen können.“

Wie sehen die finanziellen Auswirkungen aus?

Die mögliche Umstellung der Bebauungsplanverfahren bedeuten laut Stupka einerseits einen Mehraufwand bei der Verwaltung, weil im Regelverfahren viele umfangreichere Begleitarbeiten notwendig sind. „Die zusätzlich notwendige Umweltprüfung muss in beiden Verfahren erstellt werden und der daraus resultierende ökologische Ausgleich ist zu finanzieren.“ Dies alles werde zu höheren Bauplatzpreisen führen und den Wohnungsbau weiter ausbremsen.