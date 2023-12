Leupolzer Kindergarten unterstützt Wangener Tafel

Anderen helfen, mit anderen teilen, Gutes tun … Die Welt ein bisschen besser machen, wenn man „ein bisschen so wie Martin“ ist. Schon seit dem Martinsfest war das wieder ein großes Thema im Leupolzer Kindergarten. Auch wir, das Team des Kindergartens, haben uns wieder gemeinsam mit dem Elternbeirat überlegt, wen wir unterstützen könnten. Wir haben uns in der Vorweihnachtszeit für eine Spendenaktion für die Wangener Tafel entschieden, weil sie tatsächlich dringend Unterstützung braucht und wir gerne direkt vor Ort helfen wollten. Uns war es wichtig, dass sich wirklich jeder an der Spendenaktion beteiligen konnte, weil jeder selber entscheidet was und wie viel er geben möchte. Und davon wurde reichlich Gebrauch gemacht. Wir möchten uns herzlich für die großartige Unterstützung bei den Leupolzer Kindergarten-Familien bedanken.

