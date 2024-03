Mit großem Erfolg haben die Jungmusikanten der Trachtenkapelle Friesenhofen Simone und Matthias Buchbinder am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Offenburg teilgenommen. Simone Buchbinder erreichte in der Altersklasse 3 mit dem Saxophon sehr gute 21 von 25 Punkten. Matthias Buchbinder erreichte mit dem Euphonium nicht nur hervorragende 24 von 25 Punkte, sondern hat sich auch für den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ im Mai in Lübeck qualifiziert.

