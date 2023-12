Krieger- und Soldatenkameradschaft feiert Jubiläum

Mit einem Festakt im Alten Schloss feierte die Krieger- und Soldatenkameradschaft Amtzell am Volkstrauertag ihr 150-jähriges Vereinsjubiläum.

Bei der Eröffnung im Reichlin-Meldegg-Saal überbrachte Vorstand Hans Ortlieb die Grüße von Georg Vogler, der mit seinen bald 103 Jahren nicht nur das älteste Mitglied des Vereins, sondern auch der Gemeinde Amtzell ist.

Nachdem der Männerchor die von Gotthilf Fischer in Noten gesetzte Bitte „Frieden sei dieser Welt beschieden“ zum Vortrag gebracht hatte, stellte Bürgermeisterin Manuela Oswald Gedanken über die „Jahre vieler Veränderungen und Herausforderungen“ an. Wobei sie vor Augen führte, dass jede Generation zwar ihre eigenen Erfahrungen gemacht, doch jeweils ein gemeinsames Ziel verfolgt habe: das Gedenken an die Gefallenen und das Eintreten für Frieden und Zusammenhalt.

Hatte Frau Oswald die Vereinsgeschichte noch einmal Revue passieren lassen, so war es Landtagsabgeordneter Raimund Haser, der in seiner Laudatio einen weiten Bogen über die vergangenen 500 Jahre spannte. Angefangen vom Bauernkrieg im 16. Jahrhundert und dem 30-jährigen Krieg über die Französische Revolution, bis zum „Hambacher Fest“ und dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71.

Abschließend verwies Raimund Haser auf das Jahr 1945 und sagte: „Danach haben wir es endlich kapiert. Es gibt keine Alternative zur Europäischen Union!“

Zu diesem Festakt eingeladen war auch der Präsident des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge, General a.D. Wolfgang Schneiderhan, der wegen seiner Teilnahme an der zentralen Gedenkfeier im Deutschen Bundestag nicht persönlich anwesend sein konnte. In seinem vorgetragenen Grußwort dankte er den Ehrenamtlichen der Krieger- und Soldatenkameradschaft Amtzell für ihren Einsatz für Frieden und Verständigung in Europa.

Mit einem Dank an die Gäste des Festaktes, die Festredner, den Männerchor und die Bläsergruppe der Musikkapelle Amtzell durch Vorstand Paul Dodek erfolgte die Einladung zum gemütlichen Beisammensein und zum gegenseitigen Austausch. Besonders bedankte sich die Vorstandschaft bei der Volksbank Bodensee-Oberschwaben, der Kreissparkasse Ravensburg sowie einige Vereinsmitgliedern für Geldspenden zur Finanzierung des Festaktes.

Ein weiterer Dank galt der Gemeinde Amtzell, insbesondere Frau Bettina Reicke für die Erstellung und Präsentation einer zeitgeschichtlichen Ausstellung.