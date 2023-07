Kooperation des Kreisjugendrings mit dem RNG

In Kooperation mit dem Kreisjugendring Ravensburg fand erstmalig eine dreitägige Jugendleiterschulung am Rupert–Neß-Gymnasium statt. Vom 18. bis 20. Juli haben insgesamt 15 Schüler am Grundkurs teilgenommen.

Am ersten Tag wurde direkt aktiv gestartet und der Fokus wurde auf das Anleiten von Spielen in der Theorie und Praxis gelegt. Die zwei darauffolgenden Tage wurden rechtliche Rahmenbedingungen in Bezug auf Aufsichtspflicht und Schutzauftrag als Gruppenleiter geklärt. Das Jugendschutzgesetz wurde erläutert und in die Projektarbeit eingeführt. Zudem wurde gemeinsam das Thema Jugendbeteiligung und verschiedene Formen von Entscheidungsfindungen erarbeitet. Im Frühjahr 2024 findet dann der Aufbaukurs statt. Die Rückmeldung der Teilnehmenden war durchweg positiv. Sowohl vom Inhalt der Schulung, wie aber auch, dass es ermöglicht wurde dies im Rahmen der Schulzeit anzubieten.

Vielen herzlichen Dank an Christian Netti und Katharina Wagner vom Kreisjugendring Ravensburg, dass Ihr so offen seid, neue Wege geht und dadurch auch erstmalig direkt mit der Juleica an die Schule kommt.