Konzertreise der Dorfkapelle Goppertsweiler

Am Freitag, 29. September, war es endlich so weit: Die Dorfkapelle Goppertsweiler machte sich auf den Weg zu einer mehrtägigen Konzertreise nach Venetien in Italien.

Früh morgens um 4 Uhr startete der vollgepackte Bus samt Begleitfahrzeug mit Instrumenten, Uniform und 52 reiselustigen Musikanten und Partnern. Nach einer zehnstündigen Fahrt mit ausgiebiger Frühstückspause erreichten wir bei sommerlichen Temperaturen unser Hotel in Bibione und verbrachten den verbleibenden Nachmittag beim Baden im Meer.

Am Samstag durften wir eine Stadtführung in der historischen Stadt Udine erleben. Anschließend kamen wir in den Genuss einer Verkostung des weltberühmten luftgetrockneten Schinkens in einer Prosciutteria in San Daniele. Nach der Rückkehr wurde der verbleibende Abend für einen Streifzug durch Bibione genutzt.

Bereits in Uniform trafen sich am Sonntagmorgen die Musikerinnen und Musiker der DKG zum reichhaltigen Frühstücksbuffet. Dieser Tag stand ganz im Zeichen der Musik und so hatten wir ein eineinhalbstündiges Unterhaltungskonzert in Bibione im Rahmen einer Benefizveranstaltung, die dem Kampf gegen den Brustkrebs gewidmet war.

Im Anschluss marschierten wir zum Strand um Gruppen- und Registerfotos zu knipsen. So mancher Badegast war erstaunt über unser Erscheinen und zuckte ebenfalls das Handy, um das seltene Bild einer Tracht mit Musikinstrument am Badestrand festzuhalten. Nach dem ausgezeichneten Drei-Gänge-Menü zum Abendessen sorgten wir mit unserer Blasmusik für Oktoberfeststimmung auf der Hotelbühne.

Am Montag schipperten wir mit dem Boot durch die Laguna di Grado und erkundeten die verwinkelten Gassen und kleinen Plätze der malerischen Fischerstadt Grado. Kurzentschlossen holten wir unsere Instrumente aus dem Bus und gaben am späteren Nachmittag noch ein Platzkonzert, was mit großem Beifall von Touristen und Einheimischen begrüßt wurde. Zurück am Hotel wurde die verbleibende Freizeit mit Beachvolleyball, Wikingerschach, Baden und Wellness im Hotelspa genutzt.

Nach einer Beachparty bei Vollmond ging es am Dienstag morgen nach sehr schönen, musikalischen und gemeinschaftlichen Tagen bereits wieder auf die Heimreise und so erreichten wir am Abend bei guter Laune und einer kurzweiligen Fahrt Goppertsweiler.