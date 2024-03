Konzertlesung mit Judy Bailey

Unter dem Thema „Das Leben ist nicht Schwarz-Weiß“ fand am vergangenen Samstag ein bewegendes Konzert mit Judy Bailey und Patrick Depuhl in der neu renovierten Evangelisch-methodistischen Kirche statt. Der musikalische Abend bot Texte, die das Leben in all seinen Facetten beschreiben und setzte ein starkes Zeichen gegen Alltagsrassismus, während er für Glaube, Liebe und Hoffnung eintrat.

Trotz der Verschiebung vom November aufgrund der noch laufenden Renovierungsarbeiten konnte die Kirche nun rund 120 Besucher willkommen heißen. Dieses „Fast-Fertig-Fest“ symbolisierte auf charmante Weise das normale Leben mit seinen ständigen Bauprojekten und Entwicklungen.

Die Gemeinde, die aktiv am Bau beteiligt ist, zeigt nicht nur ihre Einsatzbereitschaft, sondern schafft auch Räume für Begegnungen, Leben, Austausch und Glauben. Die Freude darüber, diesen besonderen Abend mit Gemeindemitgliedern, Nachbarn, Freunden und neuen Bekanntschaften zu teilen, war spürbar.

Es war ein einmaliges Erlebnis zu sehen, wie die vorgetragenen Geschichten von Patrick Depuhl und die Lieder von Judy Bailey an neuen Orten wieder zum Leben erwachen und unterschiedliche Menschen tief berührten.

Die Evangelisch-methodistische Kirche freut sich auf ein nächstes Event. Am Freitag stehen die Familien im Mittelpunkt. Sebastian Rochlitzer freut sich mit seiner Handpuppe Ulfi auf viele Gäste. Die Familienshow beginnt am Freitag, 22.03. um 15 Uhr. Tickets gibt es an der Kasse vor Ort.