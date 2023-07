Konzert wird zum großen Erfolg

Das Alphorn, ein ursprüngliches Instrument der Hirten auf den Bergalpen, wurde als Ruf– und Signalinstrument verwendet. Aufgrund seiner heutig verbesserten Bauausführung hat es sich zum Musikinstrument entwickelt. Jedoch ist die reine Intonation seiner Töne, ohne Ventil– und Zughilfe, sehr schwierig und braucht sehr viel Übung.

Die 3,65 Meter lange Luftsäule des Horns, ist nur mit präzis angewandter Atemtechnik, Lippenspannung und Zungenarbeit, tonsicher zum Klingen zu bringen. Es können in der ersten Oktavlage fünf Grundtöne, jedoch in der zweiten und dritten Oktavlage, die Töne der diatonischen Tonreihe gespielt werden.

Siegfried Leitermann hat sich anfänglich, zusammen mit seinem Trompeten–Professor Lothar Hillbrand, an der Musikhochschule Feldkirch, vorgenommen, dieses Instrument zu beherrschen. Er gründete vor vier Jahren die Alphorn– und Musikschule in der Genussmanufaktur in Urlau. Der nicht vorhersehbare Zulauf von Schülern ist bis heute sehr groß. Daraus entwickelte sich die Idee, einen AlphornCHOR zu gründen.

Der CHOR besteht heute aus 22 Bläser (Frauenanteil 61 Prozent). Das erste öffentliche Konzert am 25. Juni im „Schlosshof Zeil“ wurde zum großen Erfolg. Der bekannte Musikredakteur Bernd Guido Weber schrieb in der SZ: „Ein ungewöhnliches Ensemble wurde vom CHOR–Leiter Siegfried Leitermann geformt. Dieses Konzert war Balsam für die Seele.“

Ein weiteres Konzert (Weisenblasen) veranstaltet der CHOR am Samstag, 22. Juli, 19 Uhr, zusammen mit den „Soulsisters“ (Gesang) im Glasmacherdorf Schmidsfelden. Eintritt ist frei. Ersatztermin bei Regen 29. Juli um 19 Uhr.