Konversation, Boule, Weihnachtsmarkt in Straßburg

Französische Lebensart steht im Mittelpunkt vieler Unternehmungen, die der Deutsch-Französische Gesellschaftskreis Kißlegg (DFGK) anbietet. Anlässlich der Mitgliederversammlung am 8. März im Ochsen warb Birgit Wiest als 2. Vorsitzende schon für die in der Adventszeit geplante Fahrt zum Straßburger Weihnachtsmarkt. Noch im April ist eine Weinprobe vorgesehen, im September eine Stadtführung durch Leutkirch mit Heiner Wiltsche, bei der es auch um historische Bezüge zu Frankreich gehen soll. Kurzfristig und wetterabhängig soll wieder zu Treffs eingeladen werden, bei denen die Boule-Kugeln rollen. Weil die Sprache des Partnerlandes „ein Schlüssel zur Verständigung“ sei, bietet Birgit Wiest im neu eröffneten Café „Herrenstraße 7“ einmal monatlich einen Konversationsrunde an. Nach dem großen Zuspruch im Februar wird es auch 2025 wieder einen Abend mit dem in Frankreich sehr populären Bingo geben. Nicht fehlen dürfen im Herbst das traditionelle Muschelessen sowie der Kinoabend mit einem französischen Film. Zwei Stammtische im Sommer sowie eine Führung auf dem neuen Glasmacherweg in der Adelegg runden das Jahresprogramm ab.

Allgäuer Lebensfreude am Atlantik bekannt machen - darin sieht der 1. Vorsitzende, Harald Brugger, das zweite Standbein der DFGK. Umso mehr freue er sich auf die für die Kißlegger Heimattage angekündigte, rund dreißigköpfige Delegation aus der Partnerstadt Le Pouliguen. Neben dem ausgiebigen Genuss des Fests selbst soll der Besuch der Landesgartenschau in Wangen im Mittelpunkt stehen. Noch immer für leuchtende Augen bei vielen Teilnehmern sorgt der Rückblick auf das im August an der Atlantikküste ausgerichtete Bierfest, bei dem Kißlegger Kristallweizen und der umjubelte Auftritt des Musikvereins für Furore gesorgt hatten. Gern daran erinnert sich auch Dieter Krattenmacher, der bei seiner Schicht am Zapfhahn „nur dreimal den Bierhahn ausgeschaltet habe - zum Fasswechsel“. Ausdrücklich lobte der Bürgermeister die Organisation durch den früheren Vorstand um Uschi Förstl, „mit der jede vor Ort auftretende Klippe umschifft werden konnte“. Auch die Übergabe an das neue Team sei hervorragend gelungen, was sich bei der einstimmigen Entlastung zeigte. Anlässlich des Internationalen Frauentags ließ es sich Krattenmacher nicht nehmen, den DFGK zu den „vielen engagierten Frauen in tragenden Rollen“ zu beglückwünschen.