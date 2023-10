Kolpingsfamilie Kißlegg interessiert sich für „Junge Kunst“

Von urigen Charakterköpfen aus Papier wurden 18 Kolpingmitglieder und Gäste im Neuen Kißlegger Schloss begrüßt, wo Christine Vidic sie durch die Ausstellung „Junge Kunst in Oberschwaben“ mit Charme und Elan führte.

Zweck der ausdrucksstarken Köpfe sei nicht, Schönheit auszustrahlen, sondern die Betrachter zum Nachdenken anzuregen, erklärte Vidic. Künstler wollten gern ihre Fantasie frei ausleben und manchmal auch provozieren. Unter all den Gemälden, Zeichnungen, Lithografien, Fotografien, Plastiken und Installationen sei aber kein Werk, das abstoßend wirke. Die zwanzig jungen Ausstellenden haben alle eine künstlerische Ausbildung.

Zum Kunststudium gehöre eine Portion Mut, meinte Vidic. Entweder man verdiene später sein Geld mit Kunsterziehung oder freischaffend, wobei man in Zwiespalt geraten könne zwischen der Verwirklichung eigener Ideen und dem Geschmack potentieller Käufer. Beim Rundgang stachen raffiniert reduzierte Schwarz-Weiß-Bilder von anmutigen Gestalten oder aufwändig hergestellte mehrfarbige Lithografien ins Auge.

Ein skurriles Bild entführt in eine märchenhafte Fantasy-Welt. Von den grellfarbigen fleischfressenden Pflanzen hält man sich am besten fern. Wahre Fleißarbeit steckt hinter einfallsreichen Federzeichnungen aus lauter Buchstaben, die sinnvolle, schwer zu entziffernde Texte ergeben. Kolorierte filigrane Tuschezeichnungen lassen außer Ideenreichtum auch Kunsthandfertigkeit erkennen.

Man betrachtete interessante fotografische Werke und ausdrucksvolle Porträts, ebenso beruhigend wirkende Farbkompositionen oder eine schwungvolle weiße Kleinplastik. Eine Künstlerin hat, wie man in einer Fotoschau an einem Bildschirm sehen kann, im Freien aus Naturmaterialien, wie Weiden, die unterschiedlichsten Kunstgebilde kreiert, wobei sie Zuschauern gerne Rede und Antwort stand. Ein Bild erinnert an ein barockes Deckengemälde. Parallel zu dieser Ausstellung, deren Initiator Jürgen Weing ist, zeigt Anne Carnein ihre reizvollen Pflanzenarrangements aus Stoffen und Bändern.

Abschließend meinte Vidic, die lichtdurchfluteten Räume des Neuen Schlosses seien besonders geeignet, Kunstwerke zur Geltung zu bringen. Schön wäre es, wenn auch künftig jemand, wie jahrelang Rektor i. R. Anton Schmid, Kunstausstellungen im Neuen Schloss organisieren könnte.