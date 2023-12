Kolpingsfamilie Kißlegg feiert Kolping-Gedenktag

Zeitnah zum Todestag ihres Verbandsgründers am 4. Dezember feierte die Kißlegger Kolpingsfamilie im Ev. Gemeindesaal den Kolping-Gedenktag, zu dem Alfred Uhl zahlreiche Mitglieder und Gäste herzlich begrüßte, auch Ehrenpräses Pfr. Helmut Krieger und Präses Pfr. Gunnar Sohl.

Das neue Leitbild des Kolpingwerkes, erklärte Uhl, fordere die Mitglieder auf, orientiert an Adolph Kolping und seinem Wirken, die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft anzunehmen und beherzt und verantwortungsbewusst unsere Gesellschaft mit zu gestalten.

Kolping setzt sich auch für politische Bildung ein, damit die Menschen kritisch urteilen können und weniger anfällig werden für Fehlinformationen, Verschwörungsmärchen und scheinbar einfache Antworten auf komplexe Probleme.

Pfr. Sohl ergänzte bei seiner adventlichen Betrachtung, Demokratie lebe vom Diskurs und der Fähigkeit zum Zuhören, zur Vergebung und konstruktiven Korrektur. Anhand der diesjährigen Vorlage zum Hausgebet im Advent, wo im Titelbild die Krippe fehlt, erinnerte Pfr. Sohl daran, dass das Jesuskind als wichtigstes Weihnachtsgeschenk ins Zentrum gehört.

Bei der Ehrung langjähriger Mitglieder ging Uhl detailliert auf die Fähigkeiten und Verdienste der Einzelnen ein und überreichte ihnen Urkunden und kleine Geschenke. Geehrt wurden: Cilly Huber für 25 Jahre, Martha Schneider und Rudolf Schuler für 50 Jahre, Pfr. Helmut Krieger und Herbert Sontheim für 60 Jahre, Willi Arnold und Josef Kenzelmann für 65 Jahre.

Als Virtuose am Klavier und Cello begeisterte der 16-jährige Jonathan Strasser mit wunderschöner Musik aus verschiedenen Epochen. Uhl zeigte am Schluss seinen spannenden Jahresrückblick in Bildern, bevor er allen herzlich dankte, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben, auch der Ev. Gemeinde fürs Überlassen ihres Gemeindesaals.