Kolpingfamilie Leutkirch spendet an Leutkircher Tafel

Seit Jahrzehnten engagieren wir uns ehrenamtlich für soziale Zwecke. So kommt der Erlös des Waffel– und Getränkeverkaufs während des Gallus Marktes in Leutkirch oder auch durch unsere Beteiligung an der Kleidersammlung der Aktion Hoffnung gemeinnützigen Projekten zugute. Zuletzt sind regionale Organisationen in den Fokus gerückt wie das Hospiz in Leutkirch und in diesem Fall der Tafelladen.

Frau Pfeffer, die Managerin des Tafelladens, berichtete während der Spendenübergabe von circa 120 Familien, die derzeit das Angebot des Tafelladens wahrnehmen. Dabei sind die Waren keineswegs kostenlos, aber im Vergleich zu den Preisen im Supermarkt stark reduziert.

Wegen des Ukraine Krieges ist die Zahl der Kunden konstant hoch, der Tafelladen befindet sich damit am Kapazitätslimit. Zu wenig Ware für zu viele Menschen. Zwar wird die Tafel von lokalen Lebensmittelmärkten unterstützt, das reiche aber nicht aus. Frau Pfeffer betonte, wie wichtig und notwendig deshalb auch Spendengelder seien. „Aber ohne die circa 70 ehrenamtlichen Helfer geht es auch nicht“, so Frau Pfeffer. Ihnen gilt unser Dank. Wir sind froh, dass es bei uns solche Einrichtungen gibt, die sich um die Nöte anderer Menschen kümmern.